Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak

Kış hazırlıkları yavaştan başlarken, doğadan İstanbullulara harika bir hafta sonu sürprizi geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, tam zamanında gelen pastırma sıcakları yurdun batısında etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle İstanbul'da günlerdir özlenen güneşli ve sakin hava, hafta sonu planı yapanların yüzünü güldürecek değerlere ulaşıyor.
Hava durumu tahminlerine göre ekim ayının bu ikinci haftasında termometreler adeta yeniden yaz mevsimine dönüyor. Pastırma yazı günleri için planlar yapılmaya başladı.
Ekim ayının ortasına yaklaşırken etkisini artıran bu sıcak hava dalgasının gün gün seyri ise şöyle:
9 Ekim Cuma: Yükseliş trendi devam ediyor ve sıcaklıkların 22 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru hissedilen bu artış, havayı dışarıda geçirmek isteyenler için harika bir ortam sunuyor.
10 Ekim Cumartesi: Hafta sonunun ilk gününde sıcaklıkların 23-24 dereceye ulaşması öngörülüyor. Kent genelinde son derece ılık ve sakin bir hava etkisini hissettirecek.
11 Ekim Pazar: Haftanın en sıcak günlerinden biri olarak kayıtlara geçmesi beklenen Pazar günü, termometrelerin yine 23-24 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Güneşli ve sakin havayı değerlendirmek isteyenler için pazar günü adeta kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
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Halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen bu dönem, sonbahar mevsiminin sonuna doğru gelen, gün içinde havanın çok sakin, güneşli ve normallerin üzerinde sıcak olduğu bir hava dalgasıdır.
Geceleri hava sıcaklığının düştüğü, hatta bazen don olaylarının görüldüğü, gündüz ise güneşin ısıttığı bu dengeli hava, adını geçmişte pastırmaların kurutulması için en ideal iklim koşullarını sağlamasından alıyor.
Genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında süren bu sıcak hava dalgası, bazı yıllarda hava koşullarına bağlı olarak iki haftaya kadar uzayabiliyor.
Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi beklenen bu dönemin, sonbaharın monotonlaşan soğuk havasına harika bir "nefes aldıracağı" tahmin ediliyor.