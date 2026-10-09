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Giriş Tarihi: 09.10.2026 10:06

Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak

Sonbaharın serin günleri beklenirken, meteorolojik tahminler tuttu ve beklenen pastırma sıcakları etkisini göstermeye başladı! Hafta ortasından itibaren yükselişe geçen sıcaklıklar, hafta sonu İstanbul'da 24 dereceye kadar tırmanıyor. Gündüzleri yaz günlerini aratmayacak o sakin ve ılık hava dalgası için gün gün hava durumu raporu açıklandı.

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HİLAL AYTAÇ HİLAL AYTAÇ Yaşam
Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak
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Kış hazırlıkları yavaştan başlarken, doğadan İstanbullulara harika bir hafta sonu sürprizi geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, tam zamanında gelen pastırma sıcakları yurdun batısında etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle İstanbul'da günlerdir özlenen güneşli ve sakin hava, hafta sonu planı yapanların yüzünü güldürecek değerlere ulaşıyor.

Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak

Hava durumu tahminlerine göre ekim ayının bu ikinci haftasında termometreler adeta yeniden yaz mevsimine dönüyor. Pastırma yazı günleri için planlar yapılmaya başladı.

Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU: SICAKLIKLAR 24 DERECEYİ BULUYOR

Ekim ayının ortasına yaklaşırken etkisini artıran bu sıcak hava dalgasının gün gün seyri ise şöyle:

9 Ekim Cuma: Yükseliş trendi devam ediyor ve sıcaklıkların 22 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru hissedilen bu artış, havayı dışarıda geçirmek isteyenler için harika bir ortam sunuyor.

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Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak

10 Ekim Cumartesi: Hafta sonunun ilk gününde sıcaklıkların 23-24 dereceye ulaşması öngörülüyor. Kent genelinde son derece ılık ve sakin bir hava etkisini hissettirecek.

Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak

11 Ekim Pazar: Haftanın en sıcak günlerinden biri olarak kayıtlara geçmesi beklenen Pazar günü, termometrelerin yine 23-24 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Güneşli ve sakin havayı değerlendirmek isteyenler için pazar günü adeta kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR VE NE KADAR SÜRER?

Halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen bu dönem, sonbahar mevsiminin sonuna doğru gelen, gün içinde havanın çok sakin, güneşli ve normallerin üzerinde sıcak olduğu bir hava dalgasıdır.

Geceleri hava sıcaklığının düştüğü, hatta bazen don olaylarının görüldüğü, gündüz ise güneşin ısıttığı bu dengeli hava, adını geçmişte pastırmaların kurutulması için en ideal iklim koşullarını sağlamasından alıyor.

Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak

Genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında süren bu sıcak hava dalgası, bazı yıllarda hava koşullarına bağlı olarak iki haftaya kadar uzayabiliyor.

Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi beklenen bu dönemin, sonbaharın monotonlaşan soğuk havasına harika bir "nefes aldıracağı" tahmin ediliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak
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