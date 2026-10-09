Sonbaharda yaz havası! 2026 Pastırma sıcakları o tarihte zirve yapacak

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR VE NE KADAR SÜRER?

Halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen bu dönem, sonbahar mevsiminin sonuna doğru gelen, gün içinde havanın çok sakin, güneşli ve normallerin üzerinde sıcak olduğu bir hava dalgasıdır.

Geceleri hava sıcaklığının düştüğü, hatta bazen don olaylarının görüldüğü, gündüz ise güneşin ısıttığı bu dengeli hava, adını geçmişte pastırmaların kurutulması için en ideal iklim koşullarını sağlamasından alıyor.