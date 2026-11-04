Son sıcak günler! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, hangi günlerde hissedilecek?

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün devam eden kısa süreli bir ılık hava dönemi olarak biliniyor. Süresi her yıl atmosfer koşullarına göre değişebiliyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalan bu dönem, uygun hava koşullarında yaklaşık bir haftaya kadar uzayabiliyor.

Bu süreçte gündüz saatlerinde güneşli ve mevsim normallerine göre daha sıcak bir hava görülürken geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebiliyor. Dolayısıyla gündüz yaşanan ılıman hava, gece saatlerinde yerini serinliğe bırakabiliyor.