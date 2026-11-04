Son sıcak günler! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, hangi günlerde hissedilecek?

Kasım ayı soğuk havaları beraberinde getirirken sonbaharın son sıcak günleri için beklenti arttı. Halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen hava olayının bu yıl ne zaman görüleceği merak ediliyor. Gündüz sıcaklıklarının yeniden yükselip yükselmeyeceğini öğrenmek isteyenler, güncel hava durumu tahminlerini takip ediyor.
Pastırma sıcakları için her yıl geçerli olan sabit bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Türkiye'de genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülen bu hava olayı, atmosfer koşullarına bağlı olarak bazı yıllarda birkaç gün etkili olurken bazı yıllarda hiç yaşanmıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-10 Kasım 2026 dönemini kapsayan haftalık hava tahminine göre sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bu nedenle söz konusu hafta için yurt genelinde pastırma sıcaklarının başlayacağı yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil
Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün devam eden kısa süreli bir ılık hava dönemi olarak biliniyor. Süresi her yıl atmosfer koşullarına göre değişebiliyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalan bu dönem, uygun hava koşullarında yaklaşık bir haftaya kadar uzayabiliyor.
Bu süreçte gündüz saatlerinde güneşli ve mevsim normallerine göre daha sıcak bir hava görülürken geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebiliyor. Dolayısıyla gündüz yaşanan ılıman hava, gece saatlerinde yerini serinliğe bırakabiliyor.
Pastırma sıcakları ya da pastırma yazı, sonbaharın son dönemlerinde havaların soğumasının ardından yaşanan kısa süreli sıcak ve güneşli günleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkabiliyor. Ancak her yıl aynı tarihlerde görülmediği gibi her sonbaharda yaşanması da garanti değil.
Pastırma yazı, adını geleneksel pastırma hazırlama döneminden alıyor. Geçmişte etlerin kurutulması için elverişli hava koşullarının görüldüğü bu dönem, zamanla halk arasında pastırma sıcakları olarak anılmaya başladı
Pastırma sıcaklarının ortaya çıkmasında atmosferdeki basınç sistemleri ve hava kütlelerinin hareketi etkili oluyor. Yüksek basınç koşullarının etkisiyle bulutlanma ve yağış azalabiliyor, gökyüzü açılarak güneşli günler yaşanabiliyor. Bu durum gündüz sıcaklıklarının yükselmesine zemin hazırlarken gece saatlerinde hava yeniden soğuyabiliyor.
Pastırma yazı olarak adlandırılan bu dönem, yalnızca sıcaklık artışıyla değil, genellikle sakin ve güneşli hava koşullarıyla da öne çıkıyor.