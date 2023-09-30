Song Joong Ki Dizileri - En Beğenilen Song Joong Ki TV Dizileri ve Filmleri Listesi

Güney Kore'nin dizi sektörü kaliteli bir alandan oluşmaktadır. Film ve dizilerde aktörlerin yetenekli olması bu çıkarımın yapılmasını sağlamaktadır. Song Joong Ki Güney Koreli ve başarılı olarak tanımlanan bir aktördür. Song Joong Ki dizileri sadece ulusal düzeyde izlenmemektedir. Farklı ülkelerden birçok insan bu dizileri izlemektedir. En beğenilen Song Joong Ki TV dizileri ve filmleri listesi içerisinde, uluslararası alanda izlenen dizi ve filmler yer alır.

Song Joong Ki Dizileri

2008 yılında Güney Kore'nin dizi ve film sektöründe, Song Joong Ki aktör olarak yerini almıştır. Oyunculuk kariyerinden önce ülkesini paten alanında milli sporcu olarak temsil etmiştir. Oyunculuk kariyerine başlayınca da tüm odağını şu anki mesleğine vermiştir. Song Joong Ki dizileri çok izlenen ve beğenilen dizilerdir. Genelde bu diziler hem bölümü fazla olan hem de sezonu fazla olan dizilerdir.

En Beğenilen Song Joong Ki TV Dizileri Listesi

Song Joong Ki dizilerinin neredeyse hepsi çok beğenilmektedir. Bu dizilerin konuları izleyiciyi sürükleyen tarzdadır. Yaklaşık 40 ya da 50 dakika arasında sürmektedir. Song Joong Ki'nin başrol olarak oynadığı Descendants of the Sun adlı dizi, birçok ülkede popülerlik sağlamış bir dizidir.

Descendants of the Sun

Song Joong Ki'nin başrol olduğu Descendants of the Sun dizisi 2016 yılında çıkmıştır. Askeri konulu ve romantizmin olduğu bu dizide bir asker ve bir doktorun aşkı anlatılmaktadır.

Penny Pinchers

Penny Pinchers adlı dizi 2011 yılında yayınlanmıştır. Üniversite mezunu olan, parası olmayan, işsiz olan Chun Ji-Woong karakterinin hayatı anlatılmaktadır.

Triple

Triple dizisi Song Joong Ki'nin en eski dizilerindendir. 2009 yılında çıkan bu dizinin farklı bir konusu vardır. Bu dizinin konusu iki üvey kardeşin birbirine olan aşkıdır.

En Beğenilen Song Joong Ki Filmleri Listesi

Song Joong Ki genelde daha çok dizi sektöründe çalışmıştır. Fakat yine de başarılı ve popüler olan filmleri de vardır. Bu filmlerin en başında Kurt çocuk filmi gelmektedir.

Kurt Çocuk

Kurt Çocuk filmi aksiyon konulu bir film gibi gözükse de aslında romantik bir filmdir. Kurda dönüşen bir çocuk ve babaannesinin evine ziyarete gelen kızın aşkı anlatılmaktadır.

Little Women

Little Women 2022 yılında çıkmıştır. Birbiriyle iyi anlaşan, maddi durumları kötü olan üç kız kardeşin karıştığı olay anlatılmaktadır.

Tree With Deep Roots

Bu filmin konusu çok eski zamanlarda Güney Kore'deki alimlerin işledikleri cinayetler ve bu cinayetlerin davalarıdır.