Sosyal destek ödemeleri artıyor! Ocak 2025 SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan %11.25'lik memur maaşı artışı tüm sosyal destek ödemelerine yansıyacak. Bu artış, özellikle 65 yaş aylığı gibi sosyal yardımlar için önemli bir artış anlamına geliyor.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için şu an 4.181 TL olan aylık ödeme, %11.25'lik artış ile birlikte 4.652 TL'ye çıkacak.