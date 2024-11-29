Sosyal destek ödemeleri artıyor! Ocak 2025 SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Sosyal destek ödemelerine gelen artış, birçok vatandaşın merakla beklediği bir gelişme oldu. 2025'in ilk ayında, engelli maaşı, yaşlı aylığı ve evde bakım maaşları gibi ödemelerde artış yaşanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu artışlar, özellikle yaşam standardı düşük olan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak. Peki, Ocak 2025'te SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında açıklanan veriler ışığında 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak hesaplanmıştı. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 6 aylık oran ortaya çıkacak. Memurlar için oluşacak olan bu oran sosyal destekleri de aynı oranda artıracak.
YENİ YILDA KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Merkez Bankası'nın 2025 yılı için öngördüğü %44 oranındaki enflasyon tahminine dayanarak yapılan hesaplamalara göre, 6 aylık enflasyon oranı %15.45 olarak belirleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan 6 aylık enflasyon artışını ortaya koyuyor.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan %11.25'lik memur maaşı artışı tüm sosyal destek ödemelerine yansıyacak. Bu artış, özellikle 65 yaş aylığı gibi sosyal yardımlar için önemli bir artış anlamına geliyor.
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için şu an 4.181 TL olan aylık ödeme, %11.25'lik artış ile birlikte 4.652 TL'ye çıkacak.
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.