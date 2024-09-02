Sosyal medya algoritması çocukları zehirliyor

Instagram, YouTube, X, TikTok ve dahası... İngiliz basını sosyal medya ağlarının algoritmasının nasıl işlediğini haberleştirdi. Buna göre yapay zeka 13 yaşındaki çocukların karşısına sürekli şiddet ve pornografik görüntüler çıkarıyor. İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'deki haberde sosyal medya sitelerinin çocuk ve gençlerin beyinlerini nasıl lekelediği ele alındı. Haberde sosyal ağ uygulamalarının eski çalışanlarının ve internet güvenliği konusundaki uzman isimlerin görüşlerine yer verildi. Buna göre TikTok veya Instagram gibi popüler şirketler, kullanıcıları daha fazla kendi uygulamalarında tutmak için yapay zekalar tarafından yönlendirilen algoritmalar kullanıyor. Bu algoritmaların kullanıcıların karşısına riskli videoların çıkmasını engellemesi gerekiyor. Ancak habere göre aile içi baskı, hayvana kötü muamele ya da kadına şiddet gibi görüntüler başta olmak üzere pornografik videoların dolaşımı engellenemiyor. Üstelik bu tarz tehlikeli içerikler 13 yaşındaki çocukların bile önüne çıkıyor. Çocuklar gördükleri şiddet görüntülerini gün boyu akıllarından çıkaramıyor.