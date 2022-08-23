Sosyal medya fenomeni dehşet saçtı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde gece 23:30 sıralarında kısa bir süre önce eşinden boşanan Handan A. erkek arkadaşı 34 yaşındaki Orhan Taşyürek ile evde oturuyordu. O sırada kapıyı anahtarla açıp içeriye giren 24 yaşındaki Handan'ın oğlu Ferit, karşısında Taşyürek'i görünce çılgına döndü. İkili arasındaki tartışma büyüdü. O sırada mutfaktan aldığı bıçakla Taşyürek'i bıçaklayan zanlı ardından annesine doğru yöneldi. Banyoya kendini kilitleyen Handan A. ise hafifi yaralarla kurtuldu. Kendini evden dışarıya çıkarmayı başaran Taşyürek, merdivenlerden düşünce yeniden bıçak darbelerine maruz kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamı hemen hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tüm tedavilere rağmen kurtarılamayan Taşyürek hayatını kaybetti. Taşyürek'in 3 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun 20 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi. Cinayeti işleyen Ferit Yılmaz'ın ise sosyal medya platformu tiktokta 165 bin takipçisi olan bir fenomen olduğu ortaya çıktı.