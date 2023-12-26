Sosyal medya kullanıcısı Erman Toroğlu’nu isyan ettirdi

Eski futbolcu ve hakem Erman Toroğlu kendisini sosyal medya üzerinden hedef alarak ağır hakaretlerde bulunan bir kullanıcıyı şikâyet etti. Facebook hesabı üzerinden kendisini ve ailesini hedef alarak ağza alınmayacak cümleler kullanıldığını gören spor yorumcusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu.

AĞIR HAKARETE SUÇ DUYURUSU

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Erman Toroğlu Yavuz O., isimli şahsın kendisine hitaben ağır hakaretler içeren sözler sarf ettiğini toplum nezdinde rencide edecek sözler kullandığını belirtti. Savcılık şikâyetin ardından kimliğini belirlediği şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

'ALKOLLÜYDÜM PİŞMANIM'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Yavuz O., söz konusu yorumu moralinin bozuk olduğu ve aşırı alkollü olduğu için yazdığını Erman Toroğlu'nu sevdiğini ve söz konusu sözler için pişman olduğunu söyledi. Söz konusu hakaret içeriğini sosyal medya hesaplarından kaldırdığını belirten Yavuz O., suçsuz olduğunu ifade etti.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Erman Toroğlu'na hakaret ettiğini belirten Yavuz O., hakkında 'Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.