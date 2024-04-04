Sosyal medya paylaşımları hırsızlara davetiye çıkardı

stanbul Ataşehir'de yaşayan 47 yaşındaki Gülfer Ö., oğlunun düğün anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak hırsızlara adeta davetiye çıkardı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında oğlunu evlendiren kadın, düğün süresince törene ait anları sosyal medya hesabında sık sık paylaştı. Düğün bitiminde ise takıları oğluna bırakıp boş kutularla eve döndü.Uyandığında takı kutularının açık olduğunu ve telefonunun çalındığını anlayan kadın şoke oldu. Gülfer Ö.'nün şikâyeti üzerine üzerine soruşturma başlatıldı. Mağdur kadın ifadesinde, "Oğlumun düğününde sosyal medyadan paylaşımlar yaptım. Takılan takıları oğlum aldı. Ben de takıların olduğu boş kutuları alıp evime getirdim. Uyandığımda kutuların dağınık ve kapakların açık olduğunu gördüm. Telefonum çalındı" dedi.Savcılık hırsızı yakalamak için telefonun IMEI numarasını takibe aldı. Telefonun yaklaşık bir yıl sonra içine hat takılarak kullanıldığını belirleyen savcılık şüpheliyi yakaladı. Özbekistan uyruklu Nargis J., müştekiyi tanımadığını ve telefonu 2019 yılında Bursa'da ikinci el satış yapan spotçudan aldığını öne sürdü. Ataşehir'e ise 2014 yılında çocuk bakıcılığı için 20 gün gittiğini ve sonrasında bir daha gitmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Şimdi savcılığın vereceği karar bekleniyor.