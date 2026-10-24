Sosyal medya şiddete zemin hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meta'ya çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle açılan davalara ilişkin konuştu.Yaptıkları rutin saha araştırmaları ve anketlere göre, çocukların sosyal medya üzerinden yaşadıklarının, şiddet algısının oluşmasında önemli bir etkisi olduğunu aktaran Bakan Tekin, "'Hayatınızda hiç şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna 'Evet' cevabı verenlerin yaklaşık yüzde 80'i şiddet tanımını yaparken sosyal medya gruplarında veya sitelerinde beğenilmemek, grupların dışına atılmak, bu noktaya kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla sosyal medya üreticilerinin de içinde yaşadığımız dünyada barışa, insan haklarına, özel hayatın gizliliğine, mahremiyete, temel hak ve hürriyetlere saygı duyacak şekilde davranmaları gerekiyor. Bu dünya hepimizin" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA DUYARLILIK UYARISI

Dünyanın her yerinde sosyal medya üreticilerine uyarılarda bulunulduğunu dile getiren Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda daha duyarlı davranmak konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdik. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bir süreç hazırlığı içerisindeler. Ama bunun daha ötesinde, Türkiye'de hep birlikte şunu yapmamız lazım. Çok kapsamlı bir şekilde sosyal medya konusunda atacağımız adımları düzenlememiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda, başta sanal kumar olmak üzere sosyal medyanın çocuklarımız üzerinde oluşturduğu tahribatı giderecek tedbirler almamız konusunda sürekli talimatları var zaten. Biz de bu konuda alınacak tedbirler kapsamında neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör