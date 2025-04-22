Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul merkezli 10 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik büyük çaplı "SİBERAĞ" operasyonu düzenlendi. Hesaplarında ,6 Milyar TL işlem hacmi tespit edilen 20 şüphelinin; 15'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle reklam yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç ağına yönelik çok aşamalı operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik büyük çaplı "SİBERAĞ" operasyonu sonucunda yakalanan 20 kişinin hesaplarında 4,6 Milyar TL işlem hacmi tespit edilen (20) şüphelinin; 15'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "kazanç fırsatı" sunan sahte reklamlar aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı, 2017-2024 yılları arasında banka ve kripto para hesaplarında toplam 4 milyar 657 milyon 041 bin 908,47 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 684 banka ve kripto para hesabına ve 1 adet villaya el koyma kararı alındı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Trabzon ve Kırşehir illerinde icra edilen operasyonlarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 684 banka ve kripto para hesabına, 35 Milyon TL değerinde 1 adet villaya el konuldu.