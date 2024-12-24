Sosyal medya yasağı 18 olmalı

Uzmanlar sosyal medyanın zararları konusunda uyarılarda bulunurken ülkeler de özellikle gençleri korumak için önlemler almaya çalışıyor. Britanya'da akran zorbalığıyla ilgili çalışmalar yürüten Bullies Out Vakfı Başkanı Linda James, çocukların internetin olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik alınması gereken önlemlere dikkat çekti. James'in dikkat çektiği adımlar şunlar:Sosyal medya kullanım yaşı 18'e yükseltilmeli.Aileler, çocukları yanlış bir şey yaptığında onların yanında olduğunu hissettirmeli.Sadece çocuk ve aileler değil çocuklardan sorumlu kişiler de eğitilmeli.İnternette yanlış bir şey olduğunda nereye başvurulacağı bilinmeli.Konan yasalar kontrol edilmeli ve yeniden gözden geçirilmeli.