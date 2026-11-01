Sosyal medya yasağı başladı! 15 yaş altına hangi uygulamalar yasaklandı, mevcut hesaplar kapatılacak mı?

Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ve X gibi platformları kullanan çocuklar ve aileleri düzenlemenin ayrıntılarını araştırıyor. 15 yaşından küçüklerin mevcut hesapları hemen kapatılacak mı, 15-18 yaş grubunu hangi kısıtlamalar bekliyor ve e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması nasıl yapılacak? İşte 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesinin tüm ayrıntıları.

SOSYAL MEDYA YASAĞI NEDİR?

Sosyal medya yasağı, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ sağlayıcılarında hesap açmasını ve bu platformları kullanmasını engelleyen düzenlemedir. Uygulama kapsamında sosyal medya şirketleri, yaş doğrulaması yaparak 15 yaş altındaki kullanıcıların hesap oluşturma taleplerini reddetmekle yükümlü olacak. 15-17 yaş arasındaki kullanıcılar içinse hesap gizliliği, mesajlaşma ve canlı yayın gibi alanlarda ek güvenlik kuralları uygulanacak.