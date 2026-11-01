Sosyal medya yasağı başladı! 15 yaş altına hangi uygulamalar yasaklandı, mevcut hesaplar kapatılacak mı?

Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ve X gibi platformları kullanan çocuklar ve aileleri düzenlemenin ayrıntılarını araştırıyor. 15 yaşından küçüklerin mevcut hesapları hemen kapatılacak mı, 15-18 yaş grubunu hangi kısıtlamalar bekliyor ve e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması nasıl yapılacak? İşte 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesinin tüm ayrıntıları.
Sosyal medya yasağı, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ sağlayıcılarında hesap açmasını ve bu platformları kullanmasını engelleyen düzenlemedir. Uygulama kapsamında sosyal medya şirketleri, yaş doğrulaması yaparak 15 yaş altındaki kullanıcıların hesap oluşturma taleplerini reddetmekle yükümlü olacak. 15-17 yaş arasındaki kullanıcılar içinse hesap gizliliği, mesajlaşma ve canlı yayın gibi alanlarda ek güvenlik kuralları uygulanacak.
15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni yönetmelik, 1 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getirildi.
Düzenlemeye göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap açma talepleri reddedilecek. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar için ise özel gizlilik, güvenlik ve mesajlaşma kuralları uygulanacak.
Yönetmelik yalnızca yeni hesap açılışlarını değil, mevcut sosyal medya hesaplarını da kapsıyor. Platformlar, daha önce oluşturulmuş ve yaş doğrulaması yapılmamış hesapların kontrolünü 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlayacak.
Düzenleme, Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarını kapsıyor. Bu doğrultuda Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra YouTube, Twitch gibi video ve canlı yayın platformları da düzenlemeden etkilenebilecek uygulamalar arasında bulunuyor.
15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış kullanıcılar için sosyal medya platformlarında özel güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak. Bu yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak ve platformlar bu hesapları herkese açık hale getirme seçeneği sunamayacak.
Yeni düzenlemeyle 15-17 yaş grubundaki kullanıcılar için getirilen kurallar şöyle:
- Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek.
- Diğer kullanıcılar çocukların takipçi ve takip edilen hesap listelerini göremeyecek.
- Çocuklar kendi hesaplarından canlı yayın açamayacak.
- Çocuklara ait kişisel veriler, profil oluşturmak amacıyla kullanılamayacak.
- Çocukların kişisel verileri kişiselleştirilmiş ticari reklam sunmak amacıyla işlenemeyecek.
Yeni düzenlemeyle sosyal medya hesabı açmak isteyen kullanıcıların yaş doğrulaması e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak. Yönetmeliğin 7'nci maddesine göre kullanıcının talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından bir yaş doğrulama belirteci oluşturulacak.
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden oluşturulan bu belirteci hesap açmak istediği sosyal medya platformuna yükleyecek. Platform, belirtecin doğruluğunu kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu belirleyecek.
Yaş doğrulama belirtecinde kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı, doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilgisi yer alacak. Böylece platformlar kullanıcının kimlik bilgilerini doğrudan almak yerine yaş şartını karşılayıp karşılamadığını kontrol edebilecek. Belirteç yalnızca yaş doğrulama amacıyla kullanılabilecek.
Yeni yönetmelik, 1 Kasım 2026'dan önce açılmış mevcut sosyal medya hesaplarını da kapsıyor. Sosyal medya platformları, daha önce yaş doğrulaması yapılmamış hesapların kontrolünü 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlayacak.
Yapılacak doğrulamada hesap sahibinin 15 yaşını doldurmadığı belirlenirse platform kullanıcıya bilgi vererek hesabı kapatacak. Böylece yalnızca yeni hesap açılışları değil, düzenleme öncesinde oluşturulan hesaplar da yaş sınırına göre kontrol edilecek.