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Giriş Tarihi: 03.11.2026 14:41 Son Güncelleme: 03.11.2026 15:18

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM'den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

1 Kasım itibarıyla başlayan yeni sosyal medya düzenlemesinde siber dolandırıcılık ağına dikkat! '15 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağı ve Yaş Doğrulama' düzenlemesini fırsat bilen siber dolandırıcılar harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), milyonlarca hesap sahibini hedef alan oltalama tuzaklarına karşı "acil" koduyla kritik bir uyarı yayınladı. İşte o mesajı alanların kesinlikle yapmaması gerekenler...

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Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!
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Türkiye'de çocukların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe giren yeni sosyal medya yönetmeliği, siber korsanların yeni malzemesi oldu. Instagram, TikTok, X ve YouTube gibi platformlarda 15 yaş altı hesapların kapatılacağını ve mevcut kullanıcıların e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapacağını bilen dolandırıcılar, vatandaşların panik anından yararlanmak için telefonlara sahte SMS ve e-postalar göndermeye başladı.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

Konunun ciddiyeti üzerine resmi bir açıklama yayınlayan emniyet birimleri ve siber güvenlik otoriteleri, kullanıcılara gelen "Hesabınız 24 saat içinde kapatılacaktır, hemen kimliğinizi doğrulayın" şeklindeki link içeren mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı yeni mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye'de dijital platformlar için 15 yaş sınırı dönemi resmen başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyada yeni hesap açması tamamen yasaklanırken, milyonlarca mevcut kullanıcıyı da yakından ilgilendiren e-Devlet yaş doğrulama zorunluluğu getirildi.

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Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

SOSYAL MEDYADA YAŞ DOĞRULAMASI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yeni düzenleme sadece yeni açılacak hesapları değil, halihazırda kullanılan mevcut hesapları da kapsıyor. Ancak doğrulanmamış hesaplar 1 Kasım'da kapatılmayacak. Sosyal medya platformlarında kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

Bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden yaşını doğrulamayan veya 15 yaşın altında olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları tamamen kapatılacak ve verileri silinecek.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

ÖNEMLİ SİBER GÜVENLİK UYARISI: DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Bu geçiş dönemini fırsat bilen siber dolandırıcılar, DM kutularından, SMS ve WhatsApp üzerinden "Hesabınız kapatılıyor, hemen e-Devlet şifrenizle giriş yapın" şeklinde sahte linkler paylaşmaktadır.

Unutmayın, hiçbir resmi kurum veya sosyal medya şirketi sizden e-Devlet şifrenizi ya da kredi kartı bilginizi istemez. Yaş doğrulama işlemlerinizi yalnızca resmi turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirin.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

EGM Siber Suçlarla Mücadele birimleri ve eğitim platformu SİBERAY, dolandırıcılara karşı şu temel kurallara dikkat çekmektedir:

• "Hesabınız Kapatılacak" Baskısı: Dolandırıcıların panik yaratmak amacıyla gönderdiği sahte linklere kesinlikle tıklanmamalıdır.

• Şifre İsteme Tuzağı: Doğrulama işlemi yalnızca e-Devlet üzerinden alınan yaş doğrulama belirteciyle gerçekleştirilir, güvenlik birimleri sizden şifre istemez.

• Ücret ve Kart Bilgisi: İşlem tamamen ücretsizdir; ücret talep eden platformlar dolandırıcıdır.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

ADIM ADIM E-DEVLET SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMA KODU ALMA

Yaş doğrulama sürecinde kimlik bilgileriniz hiçbir şekilde sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacaktır. İşlem sadece güvenli bir dijital belirteç (kod) üzerinden yürütülmektedir. Kodu almak için şu adımları takip edin:

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

1. Tarayıcınızdan veya mobil uygulamanızdan resmi e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapın.

2. Arama çubuğuna "Siber Güvenlik Başkanlığı Sosyal Medya Yaş Doğrulama Belirteci" yazın.

3. Çıkan ekranda adınıza kayıtlı hesaplar için "Yaş Doğrulama Kodu Üret" butonuna tıklayın.

4. Sistem size tek kullanımlık ve harf/rakamlardan oluşan dijital bir kod verecektir.

5. Bu kodu, kullandığınız sosyal medya uygulamasının ayarlar bölümündeki yaş doğrulama alanına yapıştırın.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

15-17 YAŞ GRUBU İÇİN KURALLAR DEĞİŞİYOR

Yeni düzenleme yalnızca 15 yaş altını kapsamıyor. 15-18 yaş arasındaki çocukların sanal medya kullanımına da yeni sınırlamalar getiriliyor.

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük olan gençlerin hesapları otomatik olarak Çocuk Hesabı statüsüne geçirilecek.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

Bu kapsamda:

- Hesapların varsayılan gizlilik ayarı kapalı değil, gizli olacak.

- Canlı yayın açmalarına izin verilmeyecek.

- Kişiselleştirilmiş reklamlara maruz kalmaları engellenecek.

- Bağımlılık oluşturma ihtimali bulunan sonsuz kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak.

- Mesajlarda "görüldü" bilgisi kapatılacak.

- Yalnızca takip ettikleri kişilerden mesaj alabilecekler.

- Diğer kullanıcılar, çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ UYGULAMALARI KAPSIYOR?

Yeni düzenleme platformların kapatılmasını değil, 15 yaş altındaki çocukların bu platformlara üye olmasını ve kullanmasını engellemeyi amaçlıyor. Yasak kapsamında yaş doğrulama sistemi uygulayacak mecralar şunlardır:

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

• Sosyal Medya Platformları: Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, Snapchat ve LinkedIn.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

• Video ve Canlı Yayın Platformları: YouTube, Twitch ve Kick.

Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

• Mesajlaşma Uygulamaları: WhatsApp, Telegram ve Discord gibi uygulamaların özellikle "Kanallar", "Topluluklar" ve "Keşfet" gibi sosyal ağ özelliği taşıyan bölümlerinin de bu kapsama dahil edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM'den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!
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