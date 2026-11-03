Sosyal medyada 15 yaş sınırı sonrası EGM’den kritik uyarı: Bu mesajı sakın açmayın!

Türkiye'de çocukların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe giren yeni sosyal medya yönetmeliği, siber korsanların yeni malzemesi oldu. Instagram, TikTok, X ve YouTube gibi platformlarda 15 yaş altı hesapların kapatılacağını ve mevcut kullanıcıların e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapacağını bilen dolandırıcılar, vatandaşların panik anından yararlanmak için telefonlara sahte SMS ve e-postalar göndermeye başladı.