Sosyal medyada ahlaksızlığa geçit yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmalarında, başta TikTok
olmak üzere sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içeren paylaşımların yanı sıra aile yapımıza aykırı içerikler ürettikleri ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin eylemlerinin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçları kapsamında değerlendirildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testlerin de uygulandığı öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör