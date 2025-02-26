Adana’daki ’delikanlılık’ kavgasında öldürülmüştü: Orhan Akçasu cinayetinde yeni gelişme!

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce sokak ortasında tartıştığı M.A. (19) tarafından bıçaklanan Orhan Akçasu'nun (23), bir kişinin dövülme görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı.
"DELİKANLILIĞA YAKIŞIR MI?" PAYLAŞIMI SONRASI ÖLDÜRESİYE DAYAK!
İlçede yaşayan Orhan Akçasu (23), birkaç gün önce bir kişinin 6-7 kişi tarafından dövüldüğü bir olayı cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medya platformundaki hesabında paylaştı. Bu görüntüleri izleyen M. A. (19) ise "Bir kişiyi onca kişinin dövmesi delikanlılığa yakışır mı?" diye yorum yazarak tepki gösterdi. Aksu'nun da tepki göstermesiyle taraflar arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. Bunun üzerine Aksu, "Adresini ver de görelim" diyerek tehdit etti.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
M. A. ise Şevkiye Mahallesi'ndeki bir parka randevu verdi. Arkadaşlarını da toplayan ikili, 23 Şubat akşamı parkta karşı karşıya geldi. Burada yeniden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce, bıçaklarını çeken Aksu ve M. A. birbirine saldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Aksu, olay yerinde öldü. M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetle ilgili olarak polis, M.A. ile birlikte S.E. (20), A.E. (27), A.H. (17), R.K. (19), T.S.Ö. (26) ve A.M.K.'yı (19) gözaltına aldı.