Adana’daki ’delikanlılık’ kavgasında öldürülmüştü: Orhan Akçasu cinayetinde yeni gelişme!

"DELİKANLILIĞA YAKIŞIR MI?" PAYLAŞIMI SONRASI ÖLDÜRESİYE DAYAK!

İlçede yaşayan Orhan Akçasu (23), birkaç gün önce bir kişinin 6-7 kişi tarafından dövüldüğü bir olayı cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medya platformundaki hesabında paylaştı. Bu görüntüleri izleyen M. A. (19) ise "Bir kişiyi onca kişinin dövmesi delikanlılığa yakışır mı?" diye yorum yazarak tepki gösterdi. Aksu'nun da tepki göstermesiyle taraflar arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. Bunun üzerine Aksu, "Adresini ver de görelim" diyerek tehdit etti.