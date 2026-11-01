Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı yeni mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye'de dijital platformlar için 15 yaş sınırı dönemi resmen başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyada yeni hesap açması tamamen yasaklanırken, milyonlarca mevcut kullanıcıyı da yakından ilgilendiren e-Devlet yaş doğrulama zorunluluğu getirildi.
Artık yaşını resmi olarak kanıtlamayan hesaplar tek tek silinecek. Peki, profilinizin kalıcı olarak silinmesini engellemek için ne yapmanız gerekiyor?
Yeni düzenleme sadece yeni açılacak hesapları değil, halihazırda kullanılan mevcut hesapları da kapsıyor. Ancak doğrulanmamış hesaplar 1 Kasım'da kapatılmayacak. Sosyal medya platformlarında kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.
Bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden yaşını doğrulamayan veya 15 yaşın altında olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları tamamen kapatılacak ve verileri silinecek.
Yaş doğrulama sürecinde kimlik bilgileriniz hiçbir şekilde sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacaktır. İşlem sadece güvenli bir dijital belirteç (kod) üzerinden yürütülmektedir. Kodu almak için şu adımları takip edin:
1. Tarayıcınızdan veya mobil uygulamanızdan resmi e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapın.
2. Arama çubuğuna "Siber Güvenlik Başkanlığı Sosyal Medya Yaş Doğrulama Belirteci" yazın.
3. Çıkan ekranda adınıza kayıtlı hesaplar için "Yaş Doğrulama Kodu Üret" butonuna tıklayın.
4. Sistem size tek kullanımlık ve harf/rakamlardan oluşan dijital bir kod verecektir.
5. Bu kodu, kullandığınız sosyal medya uygulamasının ayarlar bölümündeki yaş doğrulama alanına yapıştırın.
Bu geçiş dönemini fırsat bilen siber dolandırıcılar, DM kutularından, SMS ve WhatsApp üzerinden "Hesabınız kapatılıyor, hemen e-Devlet şifrenizle giriş yapın" şeklinde sahte linkler paylaşmaktadır.
Unutmayın, hiçbir resmi kurum veya sosyal medya şirketi sizden e-Devlet şifrenizi ya da kredi kartı bilginizi istemez. Yaş doğrulama işlemlerinizi yalnızca resmi turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirin.
Yeni düzenleme yalnızca 15 yaş altını kapsamıyor. 15-18 yaş arasındaki çocukların sanal medya kullanımına da yeni sınırlamalar getiriliyor.
15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük olan gençlerin hesapları otomatik olarak Çocuk Hesabı statüsüne geçirilecek.
Bu kapsamda:
- Hesapların varsayılan gizlilik ayarı kapalı değil, gizli olacak.
- Canlı yayın açmalarına izin verilmeyecek.
- Kişiselleştirilmiş reklamlara maruz kalmaları engellenecek.
- Bağımlılık oluşturma ihtimali bulunan sonsuz kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak.
- Mesajlarda "görüldü" bilgisi kapatılacak.
- Yalnızca takip ettikleri kişilerden mesaj alabilecekler.
- Diğer kullanıcılar, çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.
Yeni düzenleme platformların kapatılmasını değil, 15 yaş altındaki çocukların bu platformlara üye olmasını ve kullanmasını engellemeyi amaçlıyor. Yasak kapsamında yaş doğrulama sistemi uygulayacak mecralar şunlardır:
• Sosyal Medya Platformları: Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, Snapchat ve LinkedIn.
• Video ve Canlı Yayın Platformları: YouTube, Twitch ve Kick.