Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!
Giriş Tarihi: 1.11.2026 00:59 Son Güncelleme: 1.11.2026 01:02

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

Türkiye'de sosyal medyada 15 yaş sınırı ve e-Devlet ile yaş doğrulama dönemi resmen başladı. Mevcut Instagram, TikTok ve X hesaplarının kalıcı olarak kapatılmasını istemeyen kullanıcıların belirlenen son tarihe kadar dijital kodlarını onaylatması gerekiyor. İşte 5 maddede yeni kurallar ve hesap kurtarmak için doğrulama yapmanız gereken o kritik tarih.

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Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı yeni mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye'de dijital platformlar için 15 yaş sınırı dönemi resmen başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyada yeni hesap açması tamamen yasaklanırken, milyonlarca mevcut kullanıcıyı da yakından ilgilendiren e-Devlet yaş doğrulama zorunluluğu getirildi.

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

Artık yaşını resmi olarak kanıtlamayan hesaplar tek tek silinecek. Peki, profilinizin kalıcı olarak silinmesini engellemek için ne yapmanız gerekiyor?

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

SOSYAL MEDYADA YAŞ DOĞRULAMASI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yeni düzenleme sadece yeni açılacak hesapları değil, halihazırda kullanılan mevcut hesapları da kapsıyor. Ancak doğrulanmamış hesaplar 1 Kasım'da kapatılmayacak. Sosyal medya platformlarında kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.

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Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

Bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden yaşını doğrulamayan veya 15 yaşın altında olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları tamamen kapatılacak ve verileri silinecek.

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

ADIM ADIM E-DEVLET SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMA KODU ALMA

Yaş doğrulama sürecinde kimlik bilgileriniz hiçbir şekilde sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacaktır. İşlem sadece güvenli bir dijital belirteç (kod) üzerinden yürütülmektedir. Kodu almak için şu adımları takip edin:

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

1. Tarayıcınızdan veya mobil uygulamanızdan resmi e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapın.

2. Arama çubuğuna "Siber Güvenlik Başkanlığı Sosyal Medya Yaş Doğrulama Belirteci" yazın.

3. Çıkan ekranda adınıza kayıtlı hesaplar için "Yaş Doğrulama Kodu Üret" butonuna tıklayın.

4. Sistem size tek kullanımlık ve harf/rakamlardan oluşan dijital bir kod verecektir.

5. Bu kodu, kullandığınız sosyal medya uygulamasının ayarlar bölümündeki yaş doğrulama alanına yapıştırın.

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

ÖNEMLİ SİBER GÜVENLİK UYARISI: DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Bu geçiş dönemini fırsat bilen siber dolandırıcılar, DM kutularından, SMS ve WhatsApp üzerinden "Hesabınız kapatılıyor, hemen e-Devlet şifrenizle giriş yapın" şeklinde sahte linkler paylaşmaktadır.

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

Unutmayın, hiçbir resmi kurum veya sosyal medya şirketi sizden e-Devlet şifrenizi ya da kredi kartı bilginizi istemez. Yaş doğrulama işlemlerinizi yalnızca resmi turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirin.

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

15-17 YAŞ GRUBU İÇİN KURALLAR DEĞİŞİYOR

Yeni düzenleme yalnızca 15 yaş altını kapsamıyor. 15-18 yaş arasındaki çocukların sanal medya kullanımına da yeni sınırlamalar getiriliyor.

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük olan gençlerin hesapları otomatik olarak Çocuk Hesabı statüsüne geçirilecek.

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

Bu kapsamda:

- Hesapların varsayılan gizlilik ayarı kapalı değil, gizli olacak.

- Canlı yayın açmalarına izin verilmeyecek.

- Kişiselleştirilmiş reklamlara maruz kalmaları engellenecek.

- Bağımlılık oluşturma ihtimali bulunan sonsuz kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak.

- Mesajlarda "görüldü" bilgisi kapatılacak.

- Yalnızca takip ettikleri kişilerden mesaj alabilecekler.

- Diğer kullanıcılar, çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ UYGULAMALARI KAPSIYOR?

Yeni düzenleme platformların kapatılmasını değil, 15 yaş altındaki çocukların bu platformlara üye olmasını ve kullanmasını engellemeyi amaçlıyor. Yasak kapsamında yaş doğrulama sistemi uygulayacak mecralar şunlardır:

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

• Sosyal Medya Platformları: Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, Snapchat ve LinkedIn.

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

• Video ve Canlı Yayın Platformları: YouTube, Twitch ve Kick.

Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

• Mesajlaşma Uygulamaları: WhatsApp, Telegram ve Discord gibi uygulamaların özellikle "Kanallar", "Topluluklar" ve "Keşfet" gibi sosyal ağ özelliği taşıyan bölümlerinin de bu kapsama dahil edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!
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