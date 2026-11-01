Sosyal medyada e-Devlet yaş doğrulama dönemi başladı: Hesabınızın kapanmaması için bu tarihe dikkat!

• Mesajlaşma Uygulamaları: WhatsApp, Telegram ve Discord gibi uygulamaların özellikle "Kanallar", "Topluluklar" ve "Keşfet" gibi sosyal ağ özelliği taşıyan bölümlerinin de bu kapsama dahil edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör