Sosyal medyada hakaret davalarında ciddi artış

Sonyıllarda sosyal medya platformları üzerinden 'hakaret' suçu hem yargıda dosya yükünü artırıyor, hem de uzlaşma şartı için istenen miktarlar dosyalarda mağdur sıfatıyla yer alan kişilerin gelir kapısı haline geliyor. Kimi kötü amaçla bu durumu kullanırken, adliyelerdeki bu konudaki dosya sayısı ise her geçen gün artıyor.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman, Anadolu Adliyesi'ndeki hakaret suçuna ilişkin dosya sayısını paylaştı. Buna göre, sadece İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sosyal medya platformlarından hakaret suçuna ilişkin 2022'de 46 bin 240, 2023'ün ilk 11 ayında ise 61 bin 840 şikayet başvurusu yapıldı. Günde ortalama 200 soruşturma evrakı kaydedildiği belirtildi. Bu verilere göre, başsavcılıkların yıllık iş yükünün yüzde 20'sini, sosyal medya platformları üzerinden yapıyan hakaret suçuna ilişkin dosyalar oluşturuyor. Başsavcı Vekili Yaman, hakaret suçuyla ilgili artan iş yükü karşısında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu ve sosyal medya platformları üzerinden hakaret suçunun uzlaşma kapsamından çıkarılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Yaman, hakaret suçuna ilişkin "Fiilin, mağduru muhatap alan sosyal medya platformları üzerinden bir iletiyle işlenmesi halinde, yüz gün adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünün eklenmesiyle de sorunun çözlebileceğini kaydetti.