Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı: 10 ilde dev operasyon! 10 gözaltı

MÜSTEHCEN KAVGALAR EDİP GELİR ELDE ETTİLER

Şüphelilerin, kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içeren paylaşımların yanı sıra Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçları kapsamında değerlendirildiği tespit edildi.