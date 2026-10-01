Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı: 10 ilde dev operasyon! 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmalarında, başta TikTok olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüpheliler tespit edildi.
MÜSTEHCEN KAVGALAR EDİP GELİR ELDE ETTİLER
Şüphelilerin, kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içeren paylaşımların yanı sıra Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçları kapsamında değerlendirildiği tespit edildi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testlerin de uygulandığı öğrenildi. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.