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Giriş Tarihi: 1.10.2026 11:42 Son Güncelleme: 1.10.2026 12:10

Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı: 10 ilde dev operasyon! 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli canlı yayınlar yaparak dijital gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı: 10 ilde dev operasyon! 10 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmalarında, başta TikTok olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüpheliler tespit edildi.

MÜSTEHCEN KAVGALAR EDİP GELİR ELDE ETTİLER

Şüphelilerin, kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içeren paylaşımların yanı sıra Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçları kapsamında değerlendirildiği tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bu kapsamda 1 Ekim tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testlerin de uygulandığı öğrenildi. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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