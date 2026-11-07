Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş

Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız ancak üzerine çok fazla düşünmediğimiz birçok nesnenin arkasında aslında hayatı kolaylaştıran dahiyane tasarım fikirleri yatıyor. Bunlardan biri de kırtasiye dünyasının en klasik ürünlerinden biri olan çizgili veya kareli defterlerde karşımıza çıktı.