Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş
Giriş Tarihi: 07.11.2026 17:18

Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş

Her gün elimizin altında olan, okulda, iş yerinde veya günlük hayatta sıkça kullandığımız defterlerin tasarımındaki o detay meğer sandığımızdan çok farklıymış. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan bir video, yıllardır "ayraç" niyetine kullandığımız kırmızı ipin şoke eden gizli işlevini gösterdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş
  • ABONE OL

Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız ancak üzerine çok fazla düşünmediğimiz birçok nesnenin arkasında aslında hayatı kolaylaştıran dahiyane tasarım fikirleri yatıyor. Bunlardan biri de kırtasiye dünyasının en klasik ürünlerinden biri olan çizgili veya kareli defterlerde karşımıza çıktı.

Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş

Hemen hemen her defterin sırt kısmına bağlı olan ve herkesin sadece kaldığı sayfayı unutmamak için kullandığı o meşhur kırmızı ip (veya kurdele), meğer farklı bir mühendislik harikası amaca daha hizmet ediyormuş.

Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş

DEFTERDEKİ KIRMIZI İPİN ASIL AMACI NE?

Bu kırmızı ip aslında makas veya cetvele ihtiyaç duymadan defterden pürüzsüzce sayfa koparmanızı sağlayan gizli bir kesme aracıymış.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş

Yıllardır süregelen bu gizli hileyi uygulamak ise oldukça basit:

• Hizalama: Kırmızı ipi, defterden koparmak istediğiniz sayfanın tam göbeğine, yani dikiş ve cilt çizgisine boydan boya yerleştirin.

• Çekme: İpin alt ucundan sıkıca tutarak yukarıya doğru, dikiş hattına paralel ve sert bir şekilde çekin.

• Temiz Kesim: İp, uyguladığınız kuvveti dar bir çizgiye topladığı için kağıdı tıpkı bir bıçak gibi düzgünce keser. Böylece geride çirkin tırtıklar veya yırtık izleri kalmaz.

Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN O PAYLAŞIM

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) bir kullanıcının paylaştığı video, kısa sürede ezberleri bozdu ve viral akım haline geldi. Milyonlarca kişinin "Ben bunu nasıl düşünemedim?" diyerek şaşkınlığını gizleyemediği, defterdeki o kırmızı ipin asıl kullanım amacını gösteren video şu şekilde:

Haber Girişi Serap Salman - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA