Sosyal medyada viral olan video ezber bozdu: Defterdeki o kırmızı ip meğer sadece ayraç değilmiş

Hemen hemen her defterin sırt kısmına bağlı olan ve herkesin sadece kaldığı sayfayı unutmamak için kullandığı o meşhur kırmızı ip (veya kurdele), meğer farklı bir mühendislik harikası amaca daha hizmet ediyormuş.
Yıllardır süregelen bu gizli hileyi uygulamak ise oldukça basit:
• Hizalama: Kırmızı ipi, defterden koparmak istediğiniz sayfanın tam göbeğine, yani dikiş ve cilt çizgisine boydan boya yerleştirin.
• Çekme: İpin alt ucundan sıkıca tutarak yukarıya doğru, dikiş hattına paralel ve sert bir şekilde çekin.
• Temiz Kesim: İp, uyguladığınız kuvveti dar bir çizgiye topladığı için kağıdı tıpkı bir bıçak gibi düzgünce keser. Böylece geride çirkin tırtıklar veya yırtık izleri kalmaz.
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN O PAYLAŞIM
Sosyal medya platformu X'te (Twitter) bir kullanıcının paylaştığı video, kısa sürede ezberleri bozdu ve viral akım haline geldi. Milyonlarca kişinin "Ben bunu nasıl düşünemedim?" diyerek şaşkınlığını gizleyemediği, defterdeki o kırmızı ipin asıl kullanım amacını gösteren video şu şekilde:
这么多年以来我一直以为是书签😳 https://t.co/hWDTsU9YzX— Ken W (@kenw_2) November 1, 2026