Sosyal medyadaki şikayetler gelir kapısı oldu: "Hakaret" yükü adliyelerde iş yükünü arttırdı

Son yıllarda sosyal medya platformları üzerinden "hakaret" suçu hem yargıda dosya yükünü artırıyor, hem de uzlaşma şartı için istenen miktarlar dosyalarda mağdur sıfatıyla yer alan kişilerin gelir kapısı haline geliyor. Kimi kötü amaçla bu durumu kullanırken adliyelerdeki dosya sayısı ise her geçen gün artıyor. Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerin bu suç nedeniyle iş yoğunlukları fazlalaşıyor.
SOSYAL MEDYA HAKARET DOSYALARI İŞ YÜKÜNÜN YÜZDE 20'Sİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman da bu konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Başsavcı vekili Yaman, dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Anadolu Adliyesi'ndeki hakaret suçuna ilişkin dosya sayısını paylaştı. Öyle ki sadece İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın'a sosyal medya platformlarından hakaret suçuna ilişkin 2022 yılında 46 bin 240, 2023 yılında ise bu tarihe kadar 61 bin 840 şikayet başvurusu yapıldı. Bu suçlara ilişkin ortalama günde ortalama 200 soruşturma evrakı kaydedildiği öğrenildi. Bu tabloda başsavcılıkların yıllık iş yükünün yüzde 20'sini sosyal medya platformları üzerinden hakaret suçu oluşturmuş oluyor.
DOSYALARIN ARTIŞ NEDENİ
Başsavcı Vekili Önder Yaman son yıllarda yaşanan dosya artışının artışın nedenini de açıkladı. Sosyal medya kullanımının artması, internet erişiminin gelişmesi, suçun uzlaşmaya tabi olması ve uzlaşma görüşmeleri sonucunda maddi bir karşılık talep edilmesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: UZLAŞMA ŞARTI KALKSIN, YERİNE ÖN ÖDEME BAŞVURUSU
Hakaret suçuyla ilgili artan iş yükü karşısında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Yaman, uzlaşma görüşmelerinin kamuya maliyeti, şüphelilerin yüksek maddi talepler karşısında zor durumda bırakılmaları, ödeme güçlüğü içinde olanların kamu davasına muhatap olmaları gözetildiğinde sosyal medya platformları üzerinden hakaret suçunun uzlaşma kapsamından çıkarılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Bir başka alternatif çözüm yöntemi olarak da ön ödeme kurumuna başvurulabileceğini belirtti. Aynı zamanda hakaret suçuna ilişkin "Fiilin, mağduru muhatap alan sosyal medya platformları üzerinden bir iletiyle işlenmesi halinde, yüz gün adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünün eklenmesiyle de sorunun çözümlenebileceği değerlendirildi. Böylelikle uzlaşma görüşmeleri için harcanan emek, zaman ve kamu üzerinde kalan harcamalardan büyük ölçüde tasarruf edilebileceği aktarıldı.