Sosyal medyadaki şikayetler gelir kapısı oldu: "Hakaret" yükü adliyelerde iş yükünü arttırdı

SOSYAL MEDYA HAKARET DOSYALARI İŞ YÜKÜNÜN YÜZDE 20'Sİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman da bu konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Başsavcı vekili Yaman, dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Anadolu Adliyesi'ndeki hakaret suçuna ilişkin dosya sayısını paylaştı. Öyle ki sadece İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın'a sosyal medya platformlarından hakaret suçuna ilişkin 2022 yılında 46 bin 240, 2023 yılında ise bu tarihe kadar 61 bin 840 şikayet başvurusu yapıldı. Bu suçlara ilişkin ortalama günde ortalama 200 soruşturma evrakı kaydedildiği öğrenildi. Bu tabloda başsavcılıkların yıllık iş yükünün yüzde 20'sini sosyal medya platformları üzerinden hakaret suçu oluşturmuş oluyor.