Sosyetik semtte 2 milyonluk hırsızlık

İstanbul Teşvikiye'de girdiği evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası ile değerli saat çalan şüpheli yakalandı. Daha önceden 18 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 27 adet değerli saat bulundu.Şişli, Teşvikiye Mahallesi Hacıemin Efendi Sokak'ta bir apartmanda yaşayan A.S.'nin evine hırsız girdi. Hırsız, evden toplam değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen altın ziynet eşyaları ile 3 değerli saati çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin A.R.Ş. olduğunu belirledi. Şüphelinin olaydan sonra yolda yürüdüğü anların güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Yapılan operasyonda şüpheli A.R.Ş. gözaltına alındı.Sorgulanan şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada ise lüks markalara ait toplam 27 değerli saat ile 11 bin lira para ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde ise kapıları açmakta kullanılan plastik kapı açma aparatı bulundu. Şüphelinin 18 kez polise geliş kaydı bulunduğu belirlendi.