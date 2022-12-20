Söz Elbisesini Kim Alır? Kız İstemede ve Sözde Gelinin Giyeceği Elbiseyi Hangi Taraf Alır?

Düğünden önce aileler arası fikir ayrılıklarının önüne geçilebilmesi için hem kız tarafının hem de erkek tarafının sorumluluklarını doğru bir şekilde bilmesi gerekir. Önemli bir tören olan söz merasimi öncesinde de tarafların görevlerini bilmesi ailelerin anlaşmasına kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle insanların kafalarının karıştığı; söz masrafları kime ait, kız isteme ve sözde gelinin giyeceği elbiseyi hangi taraf alır gibi sorularının yanıtlarını sizler için bu yazımızda derledik.

Söz Elbisesini Kim Alır?

Söz merasimi, nişan merasimi gibi düğün öncesinde yapılan özel törenler Türk kültürü için oldukça önemlidir. Bu gibi törenlerde hem erkek tarafının hem de kız tarafının sorumlulukları bulunur. Genellikle son yıllarda bu törenler için çiftlerin ortak bir bütçe ile hareket ettikleri görülse de gelenek olarak kalıplaşmış bazı doğrular bulunur. Söz merasimi masraflarının yani; gelinin söz elbisesini, söz yüzüklerini, isteme çiçeğini ve çikolatayı erkek tarafının karşılaması daha doğrudur.

Kız İstemede Gelinin Giyeceği Elbiseyi Hangi Taraf Alır?

Türk- İslam gelenek ve göreneklerine göre ya da bazı bölgelere göre, düğün öncesi yapılacak olan merasimler değişmezken tarafın görev ve sorumlulukları değişebilir. Ancak genel kanı olarak bilinen bazı doğrular bulunur. Bu doğrulardan bir tanesi söz merasiminde gelinin giyeceği elbiseyi erkek tarafının alması gerektiğidir. Ancak günümüz şartlarında bu durum farklılıklar gösterebilir. Kız isteme töreni ile söz birlikte olacak ise yine sözde olduğu gibi gelinin elbisesini erkek tarafı alır. Ancak yalnız sade bir kız isteme töreni öncesinde olacak ve söz merasimi daha sonra yapılacak ise gelinin elbisesini gelin kendi alabilir. Yine bu durumda kız elbisesinin erkek tarafının alması gerektiğini savunanlar da bulunmaktadır.