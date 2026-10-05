Sözde Amerikalı Richard’ın 10 yıl hapsi istendi

Hong Kong'da yaşayan diş hekimi Siu F, 2020 yılında internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde kendisini 'Richard' isimli Amerikalı bir iş adamı olarak tanıtan kişiyle tanışmıştı. İkili arasındaki ilişki zaman içinde evlilik kararına dönüştü. Şüpheli Kingsley O., yatırım amacıyla İstanbul'a geldiğini acil paraya ihtiyacı olduğunu Siu F., söyledi. Bu yalana inanan Siu F., 2020-22 yılları arasında çeşitli bahanelerle şüphelinin hesabına 2,5 milyon Dolar (121 milyon TL) para gönderdi. Evlenmek istediği adama ulaşamayan talihsiz Hong Kong'lu kadın dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polis ekipleri tarafından diş hekimi olan Siu F.'nin para gönderdiği hesapları takibe alan ekipler 43 yaşındaki şüpheli Kingsley O. Ve işbirliği içinde olduğu Ersin D., ve Engin D., 11 Haziran'da yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nijerya uyruklu Kingsley O., hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlanırken şüpheliler hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin ifadelerinin ortaklaşa bir şekilde suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifadelerini itibar edilmediği belirtildi. İddianamede şüpheliler hakkında dava açılması için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Şüpheliler hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.