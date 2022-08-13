Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunuelektronik ortamda tercih edebilecektir.



2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiylee-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzereherhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.



3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin songünü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.



4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilenöncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarınaatanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmakistiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarınaatanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalaneğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.



7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararıgereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan;bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü,istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi vebilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişimsistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitimkurumlarını tercih edecektir.



8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.