SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı: Muhsin Atcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması ile birlikte Vergi Müfettişi olarak atanmıştır.

15/09/2014-07/07/2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31/07/2017-18/04/2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 07/10/2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Muhsin Atcı, evli ve üç çocuk babasıdır.

31 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.