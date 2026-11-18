Günlük hayatın vazgeçilmezi olan spor ayakkabılar zamanla toz, çamur ve ter nedeniyle kirleniyor. Elde silmek çoğu zaman derinlemesine temizlik sağlamadığı için birçok kişi çareyi çamaşır makinesinde arıyor. Peki hangi ayakkabılar makineye atılabilir, makine hangi ayarda çalıştırılmalıdır? İşte ayakkabılarınızı yıpratmadan temizlemenin altın kuralları...