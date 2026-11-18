Günlük hayatın vazgeçilmezi olan spor ayakkabılar zamanla toz, çamur ve ter nedeniyle kirleniyor. Elde silmek çoğu zaman derinlemesine temizlik sağlamadığı için birçok kişi çareyi çamaşır makinesinde arıyor. Peki hangi ayakkabılar makineye atılabilir, makine hangi ayarda çalıştırılmalıdır? İşte ayakkabılarınızı yıpratmadan temizlemenin altın kuralları...
Her spor ayakkabı çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Özellikle süet, hakiki deri ve rugan detaylara sahip modeller suyla temas ettiğinde sertleşir ve kalıcı deformasyona uğrar. Kumaş, file ve sentetik yapıdaki koşu veya yürüyüş ayakkabıları ise makinede güvenle yıkanabilir.
Taban altındaki kurumuş çamur ve küçük taşları yıkama öncesinde bir fırça yardımıyla temizleyin. Bu adım makinenin tahliye pompasının tıkanmasını engeller ve suyun içinde kirli tortu oluşmasının önüne geçer.
En kritik nokta ise sıcaklık ve program ayarıdır. Makineyi mutlaka 30 derece sıcaklığa ve hassas / elde yıkama programına getirin. Yüksek sıcaklık yapıştırıcıların erimesine ve ayakkabı tabanının gövdeden ayrılmasına yol açar.
Ayakkabıları tamburun içine tek başına atmak yüksek ses ve darbe oluşturur. Makinenin dengesini korumak için tamburun içine iki veya üç adet eski havlu ekleyin. Havlular tampon görevi görerek ayakkabıların tambura sertçe çarpmasını engeller.
Sıkma devri ayakkabının formunu belirleyen en önemli detaylardan biridir. Sıkma ayarını tamamen kapatın veya maksimum 400 devir seviyesinde tutun. Yüksek devirli sıkma işlemi ayakkabının dikişlerini zorlar ve kalıbını bozar.
Deterjan seçiminde toz yerine sıvı deterjan tercih edin; toz deterjanlar file dokuların arasına sıkışıp leke bırakabilir. Yıkama bittikten sonra ayakkabıları kesinlikle kurutma makinesine atmayın veya kalorifer üzerine koymayın. İçlerine kağıt havlu doldurarak gölgede, oda sıcaklığında kurumaya bırakın.