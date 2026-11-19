Eyüpsultan
'da iş hanı sahibi Ferhat Yamen'in (40) hayatını kaybettiği cinayetin katil zanlısı Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu çıktı. 17 Kasım'da Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yemen silahlı saldırıya uğradı. Cinayetin ardından polis çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu tespit edildi. Saldırganın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.