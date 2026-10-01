Spor salonundaki ‘Havlu’ kavgası kanlı bitti! Kadın üyeden antrenöre tekmeli saldırı: ‘Bana dik dik bakınca…’

Ataşehir'de lüks bir spor salonunda geçtiğimiz haftalarda yaşanan 'havlu' tartışması karakolda bitti. Geçtiğimiz 31 Ağustos günü, spor salonunda antrenör olarak görev yapan Muhammet Tuğrul Ç. (26), spor yaptığı esnada makinede takılı kaldığını gördüğü kadın üye Sevde G. (30)'ye yardım etmek istedi.
HAVLU UYARISINA TEKMELİ SALDIRI
Ancak salondaki sterilizasyon kuralları gereği üyenin yanında havlu olmadığını fark eden antrenör, "Salonda havlu kullanmanız gerekiyor, eğer yanınızda yoksa otomattan temin edebilirsiniz" uyarısında bulundu. İşte ne olduysa bu uyarının ardından oldu.
KADIN ÜYEDEN ANTRENÖRE KÜFÜR VE TEKME
İddiaya göre, uyarılara aldırış etmeyen kadın üye, satış temsilcisinin yanına giderek antrenörü şikayet etti. Antrenör, durumu açıklamak ve konuşmak için yaklaştığı sırada öfkeli kadının gazabına uğradı. Antrenörün üzerine yürüyen kadın üye, "Geri zekalı, salak!" diyerek hakaretler savurmaya başladı. Hırsını alamayan öfkeli üye, antrenörü itekledi ve karnına tekme attı. Salondaki diğer üyeler ve çalışanlar araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı.
"BANA DİK DİK BAKTI" SAVUNMASI
Olayın ardından darp raporu alan antrenör Muhammet Tuğrul Ç., şahsın kendisine ağır küfürler ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Sevde G. ise suçlamaları kabul etmedi. Havlusunu evde unuttuğunu kabul eden üye, antrenörün kendisine dik dik baktığını ve uyarırken üzerine fazla yaklaştığını öne sürerek, "Aramızda karşılıklı sözlü tartışma yaşandı, ben darp etmedim." dedi.
KADIN ÜYEYE ADLİ KONTROL
Adliyeye getirilen şüpheli Sevde G., savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Sevde G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.