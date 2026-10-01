Spor salonundaki ‘Havlu’ kavgası kanlı bitti! Kadın üyeden antrenöre tekmeli saldırı: ‘Bana dik dik bakınca…’

"BANA DİK DİK BAKTI" SAVUNMASI

Olayın ardından darp raporu alan antrenör Muhammet Tuğrul Ç., şahsın kendisine ağır küfürler ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Sevde G. ise suçlamaları kabul etmedi. Havlusunu evde unuttuğunu kabul eden üye, antrenörün kendisine dik dik baktığını ve uyarırken üzerine fazla yaklaştığını öne sürerek, "Aramızda karşılıklı sözlü tartışma yaşandı, ben darp etmedim." dedi.

KADIN ÜYEYE ADLİ KONTROL

Adliyeye getirilen şüpheli Sevde G., savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Sevde G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör