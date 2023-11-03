Spor salonundan çıktı kalp krizinden öldü

Birçok kişinin spor yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesine son olarak Gebze'de Aykan Yolcu da eklendi. Yolcu spor yaptıktan sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Aslında bu tür ön görülemeyen kayıpların en büyük nedeni kalp krizi değildir. Ana neden, artan kalp kitlesine bağlı olarak ritim yani kalbin elektriksel akım bozukluklarıdır. Her kalp hücresi aynı zamanda elektrik üretir. Tüm kalp hücreleri koordineli çalışır. Ancak ağır spor kalp hücrelerinde kitlesel büyümeye ve koordinasyonunun bozulmasına neden olur. Koordinasyon bozulunca ritim bozukluğuna yol açar. Böyle olunca yığılıp kalırsın. Spor esnasında yaşanan bu rahatsızlıklar genellikle şok cihazıyla düzeltilmeye çalışılır.Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen sahada yığılıp kaldı. Kalp masajı ve elektroşok cihazı ile hayata döndü. Kalp krizi değil, ritim bozukluğuyla hayati tehlike geçirdi. Fenerbahçe'den Köln'e transfer olan eski futbolcu Ümit Özat da sahada yığılmıştı. Bunların sebebi genellikle ağır sporlarla birlikte artan kalp kası kitlesi ve akabinde oluşan ritim bozukluklarıdır. Kalp krizleri daha nadirdir. Ağır sporlarda kalp büyümesi oluyor. Sigara içip de ağır spor yapanlar için risk daha da büyük. İdeali, tempolu yürüyüş, basit adımlarla koşu, basit bisiklet sürüşleri gibi hafif ve orta ağırlıktaki sporlardır. Gençler vücut güzelliği için böyle risklere giriyorlar. Ayrıca, protein tozu ve takviye gıdalar da sporcular için büyük tehlikedir. Spor, protein tozu ve takviye gıda yan yana olmaz" dedi.Fitness antrenörü Hakan Ciritoğlu "Ağırlık sporlarında kalp büyümesi kaçınılmaz bir sondur. Kalp, kaslara gönderdiği kan yetersiz kalınca, kasları doyurabilmek için büyür. Dinamik egzersizler kalbi hacim olarak büyütürken kalp duvarında da kalınlaşmaya yol açar. Bu sadece fitness yapanlarda değil, yüksek efor sarf edilen tüm spor gruplarında görülebilir. Bilgisiz sporcu gıdaları ve anabolik ilaçlar yani steroidler de kalp krizini tetikler. Spor yapanlar, düzenli sağlık kontrolü yaptırmalı" dedi.