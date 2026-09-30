Sporla zinde kalıyorlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, yaşlılara yönelik birçok destek mekanizması yürütüyor. Bakanlığa bağlı 43 Gündüzlü Aktif Yaşam Merkezi'ne giden 60 yaş üstü yaşlılar, egzersiz, hobi ve sosyal etkinliklere katılıyor. Yaşam boyu öğrenme imkânlarına erişimini artırmak amacıyla da 34 Tazelenme Üniversitesi faaliyet gösteriyor. Tüm huzurevlerinde bocce etkinlikleri düzenleniyor. Huzurevleri arasında bugüne kadar 8 Bocce Turnuvası gerçekleştirilirken yaşlı bireylerin fiziksel aktivitelere katılımının yanı sıra sosyal etkileşimlerinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca yaşlıların teknoloji kullanımını desteklemek amacıyla 31 Dijital Bahar Odası oluşturuldu, 1923 yaşlıya dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi.