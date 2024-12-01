Spotify Wrapped 2024 çıktı mı, ne zaman saat kaçta çıkacak? İşte Spotify yıllık özet görüntüleme adımları

Spotify Wrapped 2024 nereden ve nasıl bakılır araştırılmaya başladı. Her yılın son günlerinde açıklanan listelerle birlikte yıl boyu dinlenenler ortaya çıkıyor ve kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarına konu oluyor. Peki; Spotify yıllık özet çıktı mı, ne zaman çıkacak?