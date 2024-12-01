Spotify Wrapped 2024 çıktı mı, ne zaman saat kaçta çıkacak? İşte Spotify yıllık özet görüntüleme adımları

Spotify Wrapped 2024 nereden ve nasıl bakılır araştırılmaya başladı. Her yılın son günlerinde açıklanan listelerle birlikte yıl boyu dinlenenler ortaya çıkıyor ve kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarına konu oluyor. Peki; Spotify yıllık özet çıktı mı, ne zaman çıkacak?
SPOTİFY YILLIK ÖZET 2024 ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Spotify Wrapped 2024 özetleri geliyor. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında aralık ayının ilk haftası özetlerin paylaşılması bekleniyor.
Spotify özeti henüz açıklanmadı.
SPOTİFY WRAPPED NEDİR?
Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan özetler, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor.
Belirlenen siteler özel efektlerle kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarına uygun hazırlanıyor.