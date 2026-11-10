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Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:29 Son Güncelleme: 10.11.2026 10:30

Spotify Wrapped özeti ne zaman çıkacak? 2026 Spotify yıllık özetine geri sayım!

Müzik tutkunlarının merakla beklediği Spotify Wrapped 2026 için heyecan başladı. Spotify'ın her yıl kullanıcılarına sunduğu kişisel müzik özeti, yıl boyunca en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları bir araya getiriyor. Yeni özette kullanıcıların dinleme alışkanlıkları ve yılın popüler parçaları öne çıkacak. Peki, Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayınlanacak? Yıllık müzik özeti erişime açıldı mı? İşte merak edilen detaylar…

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Spotify Wrapped özeti ne zaman çıkacak? 2026 Spotify yıllık özetine geri sayım!
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Spotify Wrapped 2026, kullanıcıların yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları ve sanatçıları kişisel listelerle sunacak. Büyük ilgi gören yıllık özet, müzikseverlerin dinleme alışkanlıklarını yeniden keşfetmesini sağlayacak.

SPOTIFY WRAPPED 2026 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify, yıllık Wrapped özetini geçmiş yıllarda çoğunlukla kasım sonu ile aralık başında kullanıcıların erişimine açtı. Bu doğrultuda 2026 özetinin 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Spotify tarafından Wrapped 2026'nın kesin çıkış tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

SPOTIFY WRAPPED ÖNCEKİ YILLARDA HANGİ TARİHLERDE YAYINLANDI?

Spotify Wrapped'in geçmiş yıllardaki açıklanma tarihleri şöyle:

- 2025: 3 Aralık

- 2024: 4 Aralık

- 2023: 29 Kasım

- 2022: 30 Kasım

- 2021: 1 Aralık

- 2020: 1 Aralık

- 2019: 5 Aralık

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SPOTIFY 2026 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped 2026 yayınlandığında kullanıcılar, mobil uygulamanın ana sayfasından veya arama bölümüne 2026 yazarak kişisel özetlerine ulaşabilecek. Bilgisayar kullanıcıları ise Gözat sekmesini kullanabilecek.

Özette en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, albümler, podcast'ler ve toplam dinleme süresi gibi istatistikler yer alacak. Kasım ayında dinlenen parçaların da yıllık listeye dahil edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Spotify Wrapped özeti ne zaman çıkacak? 2026 Spotify yıllık özetine geri sayım!
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