Spotify Wrapped özeti ne zaman çıkacak? 2026 Spotify yıllık özetine geri sayım!

Spotify Wrapped 2026, kullanıcıların yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları ve sanatçıları kişisel listelerle sunacak. Büyük ilgi gören yıllık özet, müzikseverlerin dinleme alışkanlıklarını yeniden keşfetmesini sağlayacak.
Spotify, yıllık Wrapped özetini geçmiş yıllarda çoğunlukla kasım sonu ile aralık başında kullanıcıların erişimine açtı. Bu doğrultuda 2026 özetinin 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.
Spotify tarafından Wrapped 2026'nın kesin çıkış tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Spotify Wrapped 2026 yayınlandığında kullanıcılar, mobil uygulamanın ana sayfasından veya arama bölümüne 2026 yazarak kişisel özetlerine ulaşabilecek. Bilgisayar kullanıcıları ise Gözat sekmesini kullanabilecek.
Özette en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, albümler, podcast'ler ve toplam dinleme süresi gibi istatistikler yer alacak. Kasım ayında dinlenen parçaların da yıllık listeye dahil edilmesi bekleniyor.