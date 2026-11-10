Spotify Wrapped özeti ne zaman çıkacak? 2026 Spotify yıllık özetine geri sayım!

SPOTIFY 2026 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped 2026 yayınlandığında kullanıcılar, mobil uygulamanın ana sayfasından veya arama bölümüne 2026 yazarak kişisel özetlerine ulaşabilecek. Bilgisayar kullanıcıları ise Gözat sekmesini kullanabilecek.

Özette en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, albümler, podcast'ler ve toplam dinleme süresi gibi istatistikler yer alacak. Kasım ayında dinlenen parçaların da yıllık listeye dahil edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör