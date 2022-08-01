Spotify zam mı geldi, güncel premium ücreti ne kadar oldu? 2022 Spotify Premium bireysel, öğrenci, aile, duo fiyatı ne kadar, kaç TL?

Spotify fiyatında güncellemeye gidildiği, Spotify'dan gelen mail ile birlikte duyuruldu. Duyurudan sonra birçok kullanıcı Spotify zam mı geldi, kaç TL oldu gibi soruları yöneltmeye başladı. Müzikleri reklamsız dinlemek için Spotify Premium planı bulunmakta. Bireysel, öğrenci, aile ve duo planları yer alıyor. Peki, Spotify Premium fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 Spofity ne kadar oldu? İşte detaylar!
SPOTIFY ZAM MI GELDİ?
Spotify'dan gelen zam ile birlikte Spotify Premium planlarına zam geldiği öğrenildi. Duyuru şu şekilde:
"Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz.
Daha önce ayda 17,99 TL olan Premium Bireysel planının yeni fiyatı ayda 20,99 TL olacak. Premium Bireysel üyesi olduğundan mevcut fiyattan 60 gün boyunca yararlanabileceksin. Yani, yeni fiyat senin için Ekim ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak.
Premium üyesi olduğun için teşekkür ederiz.
Spotify Ekibi."