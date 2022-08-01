Haberler Yaşam Haberleri Spotify zam mı geldi, güncel premium ücreti ne kadar oldu? 2022 Spotify Premium bireysel, öğrenci, aile, duo fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 16:09 Son Güncelleme: 1.8.2022 16:09

Spotify zam mı geldi, güncel premium ücreti ne kadar oldu? 2022 Spotify Premium bireysel, öğrenci, aile, duo fiyatı ne kadar, kaç TL?

Spotify zam mı geldi sorusu gün içerisinde sürekli aratılıyor. Gelen mail ile birlikte Spotify Premium fiyatında güncellemeye gidildiği bildirildi. Youtube ile birlikte en çok kullanılan müzik dinleme uygulamalarının başında gelen Spotify, bireysel, aile, duo ve öğrenci fiyatlandırmalarına sahip. Peki, spofity fiyatı ne kadar oldu? Spotify zam mı geldi? İşte detaylar!

Spotify zam mı geldi, güncel premium ücreti ne kadar oldu? 2022 Spotify Premium bireysel, öğrenci, aile, duo fiyatı ne kadar, kaç TL?

Spotify fiyatında güncellemeye gidildiği, Spotify'dan gelen mail ile birlikte duyuruldu. Duyurudan sonra birçok kullanıcı Spotify zam mı geldi, kaç TL oldu gibi soruları yöneltmeye başladı. Müzikleri reklamsız dinlemek için Spotify Premium planı bulunmakta. Bireysel, öğrenci, aile ve duo planları yer alıyor. Peki, Spotify Premium fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 Spofity ne kadar oldu? İşte detaylar!

SPOTIFY ZAM MI GELDİ?

Spotify'dan gelen zam ile birlikte Spotify Premium planlarına zam geldiği öğrenildi. Duyuru şu şekilde:

"Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz.

Daha önce ayda 17,99 TL olan Premium Bireysel planının yeni fiyatı ayda 20,99 TL olacak. Premium Bireysel üyesi olduğundan mevcut fiyattan 60 gün boyunca yararlanabileceksin. Yani, yeni fiyat senin için Ekim ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak.

Premium üyesi olduğun için teşekkür ederiz.

Spotify Ekibi."

GÜNCEL SPOTIFY PREMİUM FİYATLARI 2022

Bireysel plan 20,99 TL, tek hesap ve ilk ay ücretsiz

DUO plan 27,99 TL, 2 hesap ve ilk ay ücretsiz

Aile plan 34,99 TL, 6 hesap ve ilk ay ücretsiz

Öğrenci plan 10,49 TL, 1 hesap ve ilk ay ücretsiz

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Spotify zam mı geldi, güncel premium ücreti ne kadar oldu? 2022 Spotify Premium bireysel, öğrenci, aile, duo fiyatı ne kadar, kaç TL?
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