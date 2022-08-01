Spotify zam mı geldi, güncel premium ücreti ne kadar oldu? 2022 Spotify Premium bireysel, öğrenci, aile, duo fiyatı ne kadar, kaç TL?

Spotify fiyatında güncellemeye gidildiği, Spotify'dan gelen mail ile birlikte duyuruldu. Duyurudan sonra birçok kullanıcı Spotify zam mı geldi, kaç TL oldu gibi soruları yöneltmeye başladı. Müzikleri reklamsız dinlemek için Spotify Premium planı bulunmakta. Bireysel, öğrenci, aile ve duo planları yer alıyor. Peki, Spotify Premium fiyatı ne kadar, kaç TL? 2022 Spofity ne kadar oldu? İşte detaylar!