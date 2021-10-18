Squid Game tehlikesi! Ailelere önemli uyarı: Fırtına gibi yayılıyor! Tam 20 katı kadar…

ÇOCUKLAR OYUNU KAYBETTİĞİNDE FİZİKSEL ŞİDDETE BAŞVURABİLİR

Oyunun çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş, şöyle konuştu; "Çocuklar Squid Game, dizisini örnek alarak ceza sistemini kullanmaya başlayabilir. Oyun sırasında kaybeden arkadaşa diğer arkadaşlar saldırabilir. Oyunların motivasyonu eğlencedir. Çocuklar oyunu kaybettiğinde fiziksel şiddete başvurabilir. Çocukları bu tarz dizilerin olumsuz etkilerinden korumak için ailelere büyük görev düşüyor. Çocukların bulunduğu ortamda eğer arkadaşlarımızla iddiaya girip oyun oynuyorsak, para kaybediyorsak sizden duyduğunu değil gördüğünü yapacaktır. Çocuklar arasındaki oyunlarda genellikle ödül bir yerden sonra verilemeyeceği için cezaya dönecektir. Çocukları çok sıkmadan ve bunaltmadan doğruyu göstermeli, oynadığı oyunları takip etmeliyiz. Buna benzer dizilerle karşı karşıya kalıyorlarsa önüne geçilmelidir diye düşünüyorum."

SQUİD GAME DİZİSİ 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN İZLEMESİ İÇİN UYGUN MU?

Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş, "Squit Game dizisinin en üst yaş grubu olan 18-21 yaş uyarısıyla yayınlanması gerekiyor. Bu tarz dizilerin yalnızca yaş uyarısıyla değil farklı şekilde de katagorilendirilerek yayınlanması gerekiyor. Yaş uyarısı varsa, çocuklara bu uyarının neden var olduğunu, çocuklar üzerindeki etkilerini ve gelecekte nasıl bir psikolojik etkisinin olacağını anlatmak gerekiyor." dedi.

Sodimer Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan:

BİRİNCİ OLMAK, ÖNCE GELMEK VE KAZANMAK İÇİN…

Sodimer (Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Dizinin içinde barındırdığı bazı sosyolojik ve sentetik kavramlar var. Thomas Hobbes'un bahsettiği doğa halini anlatıyor. Yani büyük, güçlü olan hırslar, insanların ihtirasları ve insanın kendi gerçekliğiyle yüzleşmesini anlatan ama aynı zamanda kapitalizm vurgusunu da eleştiren bir yapı.

Özellikle Güney Kore'nin son dönemlerde post-kapitalist yapıda bireyselleşmesi, bireycinin öne çıkmasını esas alan bir çalışma. Baktığımız zaman 'Parazit' filmine de benziyor. Aslında Kore gerçekliğinde bir dizi olduğu görülüyor ama bizim gibi sosyolojisi farklı olan toplumlarda böylesi eleştiriler ortaya çıkıyor. Birinci olmak, önce gelmek ve kazanmak için arkadaşlarını kandırma ya da hayatta kalmak için ihanet etme gibi kültürümüzde olmayan eleştiriler söz konusu. Kendi sosyolojileri bağlamında benimsenmiş diyebiliriz." diyerek sözlerine şöyle devam etti.