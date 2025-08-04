St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra Konferans Ligi sahnesine adım atıyor. 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ilk ayağı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Maç tarihleri, saatleri ve yayın bilgileri şimdiden not alındı. Peki Beşiktaş Konferans Ligi maçı nerede, ne zaman, hangi kanalda olacak?
Tarih: 7 Ağustos 2025, Perşembe
Saat (TSİ): 21.45
Mekan: Richmond Park - Dublin, İrlanda
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk mücadele Dublin'de oynanacak ve Beşiktaş deplasmanda tur yolunda avantaj arayacak.
Beşiktaş'ın Avrupa maçları HT Spor ekranlarından yayımlandı. Konferans Ligi maçları için de gözler bu kanala dönmüş durumda. Yayın bilgisinin netleşmesi bekleniyor.
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş turu geçerse seri başı takımlar arasında yerini alacak.