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Giriş Tarihi: 4.8.2025 12:26

St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda!

Beşiktaş Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa liginde Shakhtar Donetsk eşleşmesinden çıkamayınca rotasını Konferans'a çevirdi. Kara Kartal, İrlanda’nın köklü kulübü St. Patrick’s Athletic ile karşı karşıya geliyor. İlk ayağın Dublin’de oynanacağı bu eşleşmede, maç zamanı, yayın platformu ve futbolseverlerin merak ettiği diğer detaylar netleşti. Peki, St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek?

St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra Konferans Ligi sahnesine adım atıyor. 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ilk ayağı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Maç tarihleri, saatleri ve yayın bilgileri şimdiden not alındı. Peki Beşiktaş Konferans Ligi maçı nerede, ne zaman, hangi kanalda olacak?

ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 7 Ağustos 2025, Perşembe

Saat (TSİ): 21.45

Mekan: Richmond Park - Dublin, İrlanda

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk mücadele Dublin'de oynanacak ve Beşiktaş deplasmanda tur yolunda avantaj arayacak.

RÖVANŞ MAÇI: BEŞİKTAŞ – ST. PATRICK'S

Tarih: 14 Ağustos 2025, Perşembe

Saat: 21.00

Mekan: Tüpraş Stadyumu

Ev sahibi avantajıyla Beşiktaş, tur atlamak için sahada olacak.

ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Avrupa maçları HT Spor ekranlarından yayımlandı. Konferans Ligi maçları için de gözler bu kanala dönmüş durumda. Yayın bilgisinin netleşmesi bekleniyor.

Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş turu geçerse seri başı takımlar arasında yerini alacak.

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St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda!
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