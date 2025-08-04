St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra Konferans Ligi sahnesine adım atıyor. 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ilk ayağı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Maç tarihleri, saatleri ve yayın bilgileri şimdiden not alındı. Peki Beşiktaş Konferans Ligi maçı nerede, ne zaman, hangi kanalda olacak?