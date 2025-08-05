St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Siyah beyazlılar UEFA Konferans Ligi yolunda

Beşiktaş, İrlandalı kulüple play-off mücadelesi verecek. Bu turu geçerse seri başı takımlar arasında olacak siyah beyazlı ekip evindeki rövanşta tur biletini alarak üst tur rakibiyle karşılaşmayı bekleyecek. İşte, St. Patrick's – Beşiktaş Konferans Ligi maçına dair tüm merak edilenler:
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, St. Patrick's ile karşılaşacak. Çift maçın ilki Dublin'de oynanacak rövanş ise Tüpraş Stadyumu'nda.
Tarih: 7 Ağustos 2025, Perşembe
Saat (TSİ): 21.45
Mekan: Tallaght Stadı - Dublin, İrlanda
Beşiktaş'ın Avrupa maçları HT Spor ekranlarından yayımlandı. Konferans Ligi maçları için de gözler bu kanala dönmüş durumda. Yayın bilgisinin netleşmesi bekleniyor.
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş turu geçerse Astana - Lausanne eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.