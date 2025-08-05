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Giriş Tarihi: 5.8.2025 11:17

St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Siyah beyazlılar UEFA Konferans Ligi yolunda

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic FC ile karşı karşıya geliyor. Shakhtar Donetsk adımını atlayamayan siyah beyazlılar Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Yoluna konferansta devam edecek Kara Kartal'da gözler yeni transferlerde. Dublin'de oynanacak ilk maçta hedef avantaj yakalamak. Peki; St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ve şifresiz mi?

St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Siyah beyazlılar UEFA Konferans Ligi yolunda

Beşiktaş, İrlandalı kulüple play-off mücadelesi verecek. Bu turu geçerse seri başı takımlar arasında olacak siyah beyazlı ekip evindeki rövanşta tur biletini alarak üst tur rakibiyle karşılaşmayı bekleyecek. İşte, St. Patrick's – Beşiktaş Konferans Ligi maçına dair tüm merak edilenler:

ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, St. Patrick's ile karşılaşacak. Çift maçın ilki Dublin'de oynanacak rövanş ise Tüpraş Stadyumu'nda.

Tarih: 7 Ağustos 2025, Perşembe

Saat (TSİ): 21.45

Mekan: Tallaght Stadı - Dublin, İrlanda

RÖVANŞ MAÇI: BEŞİKTAŞ – ST. PATRICK'S MAÇI

Tarih: 14 Ağustos 2025, Perşembe

Saat: 21.00

Mekan: Tüpraş Stadyumu

Ev sahibi avantajıyla Beşiktaş, tur atlamak için sahada olacak.

ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Avrupa maçları HT Spor ekranlarından yayımlandı. Konferans Ligi maçları için de gözler bu kanala dönmüş durumda. Yayın bilgisinin netleşmesi bekleniyor.

Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş turu geçerse Astana - Lausanne eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Siyah beyazlılar UEFA Konferans Ligi yolunda
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