St. Patrick’s – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Siyah beyazlılar UEFA Konferans Ligi yolunda

ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Avrupa maçları HT Spor ekranlarından yayımlandı. Konferans Ligi maçları için de gözler bu kanala dönmüş durumda. Yayın bilgisinin netleşmesi bekleniyor.