Star Wars Karakterleri - En İyi Star Wars Karakterleri İsimleri, Güçleri ve Özellikleri

Popüler kültür değerlerinden biri olan Star Wars karakterleri, filmi henüz izlemeyenler tarafından merak edilir. En güçlü Star Wars karakterleri isimleri ve güçleri, akılda tutulamayacak kadar fazladır. Serinin en dikkat çeken karakterlerinden Yoda'ya ek olarak birçok uzaylı yaratık bulunur. Bunlar hangileri diyenler için kaç tane Star Wars karakteri var sorusunun yanıtı ilgi çekicidir. İşte Star Wars yaratık isimleri hakkında detaylar…

Star Wars Karakterleri Kimdir?

Amerikalı film yapımcısı Georges Lucas tarafından yaratılan Star Wars (Yıldız Savaşları), ilk olarak 25 Mayıs 1977 tarihinde gösterime girmiştir. Sadece film olarak değil, televizyon dizileri, video oyunları, çizgiromanları ve kitapları da yayınlanmıştır. Fantastik bir bilimkurgu olan bu seride, değişik niteliklere sahip karakterler bulunur ve hepsinin kendine özgü yetenekleri vardır. İşte Star Wars serisinin en güçlü ve ön planda olan karakterleri…

Darth Vader / Anakin Skywalker: Bir Jedi şövalyesidir ve Obi-Wan Kenobi'den eğitim almıştır. Karanlık tarafa geçiş yapmasında Darth Sidious'un etkisi vardır.

Darth Sidious: Galaktik İmparatorluğu'nun ilk imparatorudur ve Star Wars'un en güçlü karakteridir. Bilge ve karanlık bir kişiliktir. Darth Plagueis tarafından özel olarak eğitilmiştir. Ancak bu durum, hocasını öldürmesine engel olmamıştır. Jedi'ların sonunu getirmiş ve aynı zamanda Galaktik Cumhuriyet'in son başkanı olmuştur.

Yoda: Tecrübeli ve bilge bir kişiliktir. 800 yıllık bir süre boyunca aralarında Luke Skywalker'ın da bulunduğu birçok Jedi yetiştirmiştir. Yetenekli ve zeki olmasına rağmen Darth Sidious'un karşısında duramamış ve Jedi'ların yenilmesine engel olamamıştır.

Luke Skywalker: Obi-Wan Kenobi ile tanışması sonucu hayatı değişmiş ve Yoda'dan Jedi eğitimi almıştır. Yetenekli bir pilot olması sayesinde gezegen için büyük bir tehdit oluşturan ölüm yıldızını yok etmeyi başarmıştır. Darth Vader'ın tekrar Aydınlık tarafa geçmesini sağlamış ve Darth Sidious hakimiyetine son vermeyi başaran bir kahraman olmuştur.

Obi-Wan Kenobi: Qui-Gon Jinn ile Yoda tarafından bizzat eğitilmiş ve o da bildiklerini, Luke Skywalker ile Anakin'e aktarmıştır. Bir diğer adı Ben Kenobi'dir ve Jedi'ların tanıklık ettiği gelmiş geçmiş en yetenekli ustalardan biridir.

Darth Plagueis: Ürkütücü bir Sith lordudur ve Muun ırkından gelir. Darth Tenebrous'tan eğitim almış ve Dart Bane soyunu devam ettirmiştir. Eğittiklerinden biri de Darth Sidious'tur. Ona bilgelik ve güç ile ilgili birçok şey öğretmesine rağmen onun tarafından ihanete uğramıştır.

Darth Maul: Bir akrobat olmasından dolayı usta bir ışın kılıcı kullanıcısıdır. Bu nedenle Darth Sidious'un ilk çırağı olmayı başarmıştır. Karanlık tarafta olmasının en önemli nedeni, ailesini küçük yaşta kaybetmiş olmasıdır.

Supreme Leader Snoke: Ortaya çıkmasında Darth Sidious'un büyük payı vardır ve kendisi Galaktik İmparatorluk'tan sonraki düzenin mimarı olmuştur. Kylo Ren ve Rey'in üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmıştır.

Mace Windu: Yüksek Konsey'in kıdemli bir üyesidir. Yetenekli ve bilge olması nedeniyle saygı duyulan bir Jedi ustasıdır. Ancak buna rağmen Darth Sidious ve Darth Vader'a karşı koyamamış ve onlar tarafından öldürülmüştür.

Kylo Ren: Karanlık tarafın manipülasyonuna uğradıktan sonra kendisinden Jedi eğitimi aldığı ustası Luke Skywalker'a ihanet etmiştir. Supreme Leader Snoke'dan eğitim aldıktan sonra ismini Kylo Ren olarak değiştirmiştir.

Ahsoka Tano: Klon Savaşı'nda gösterdiği üstün performans nedeniyle usta bir ışın kılıcı kullanıcısı olmuştur. Jedi'lar tarafından büyük bir haksızlığa uğramış ve onlar tarafından kovulmuştur. Kendisi aynı zamanda Anakin Skywalker'ın padawanı olması ile bilinir.

Qui-Gon Jinn: Anakin Skywalker'ı keşfeden ve Obi-Wan Kenobi'yi eğiten Jedi ustasıdır. Ancak Anakin'i eğitemeden Darht Maul tarafından öldürülmüştür. Kendisi Count Dooku'dan eğitim almıştır. Jedi Konseyi ile sık sık anlaşmazlıklar yaşamasının en önemli nedeni, diğerlerinden daha farklı bir karaktere sahip olmasıdır.

Plo Koon: Klon Savaşları'nda görev alan bir generaldir ve Ahsoka Tano'yu keşfeden kişidir. Dorin gezegeni haricinde sürekli maske takması ile dikkat çeker.

Count Dooku: Birçok Jedi'ın ustası olan Yoda'dan eğitim almıştır. Jedi'lardaki düzenin bozulduğunu görmüş ve bundan dolayı Darth Sidious'un tarafına geçerek bir Sith olmuştur. Karanlık tarafın güvenini kazanmak için Jedi ustası olan Sypho-Dyas'ı öldürmüştür.