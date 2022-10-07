Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Filtre kahve, latte, americano, mocha Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi?

Cappuccino: 49 TL

Caramel Macchiato: 63 TL

Mocha: 66 TL

White Chocolate Mocha: 68 TL

Ancak fiyatların havalimanındaki şubeler için geçerli olduğu iddiası da yer almakta. Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks'tan resmi bir açıklama henüz gelmedi.