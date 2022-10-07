Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Filtre kahve, latte, americano, mocha Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi?

Starbucks kahve fiyatları araştırılmaya başladı. Özellikle Filtre kahve, latte, americano, mocha, white chocolate mocha fiyatları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz aylarda yüzde 30'a varan Starbucks zammı oldukça konuşulmuştu. Şimdi gündemde Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar arttı soruları var. İşte, 2022 Starbucks kahve fiyatları…
STARBUCKS ZAM İDDİASI İLE GÜNDEMDE!
Küçük boy kahvelerde zam yaptığı iddia edilen Starbucks için güncel kahve fiyatları şöyle ortaya çıktı:
Filtre kahve: 37 TL
Türk Kahvesi: 36 TL
Americano: 44 TL
Latte: 49 TL