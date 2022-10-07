Haberler Yaşam Haberleri Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Filtre kahve, latte, americano, mocha Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:45

Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Filtre kahve, latte, americano, mocha Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi?

Starbucks kahve fiyatlarına zam iddiası gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz aylarda tüm kahve çeşitlerine zam yapan Starbucks Türkiye’nin ekim ayı için yeniden böyle bir karar aldığı konuşuluyor. Vatandaşlar Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. En çok tercih edilenler arasında Filtre kahve, latte, americano, mocha, white chocolate mocha gibi kahveler bulunuyor. İşte, güncel Starbucks kahve fiyatları 2022 Ekim…

Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Filtre kahve, latte, americano, mocha Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi?

Starbucks kahve fiyatları araştırılmaya başladı. Özellikle Filtre kahve, latte, americano, mocha, white chocolate mocha fiyatları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz aylarda yüzde 30'a varan Starbucks zammı oldukça konuşulmuştu. Şimdi gündemde Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar arttı soruları var. İşte, 2022 Starbucks kahve fiyatları…

STARBUCKS ZAM İDDİASI İLE GÜNDEMDE!

Küçük boy kahvelerde zam yaptığı iddia edilen Starbucks için güncel kahve fiyatları şöyle ortaya çıktı:

Filtre kahve: 37 TL

Türk Kahvesi: 36 TL

Americano: 44 TL

Latte: 49 TL

Cappuccino: 49 TL

Caramel Macchiato: 63 TL

Mocha: 66 TL

White Chocolate Mocha: 68 TL

Ancak fiyatların havalimanındaki şubeler için geçerli olduğu iddiası da yer almakta. Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks'tan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

2022 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI NE KADAR OLMUŞTU?

Eylül zammı ile zam oranı kahve fiyatlarına şöyle yansımıştı:

Tall Filtre Kahve: 22 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

Cool Lime: 37 TL

White Chocolate Mocha: 40 TL

Berry Hibiscus: 42 TL

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Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Filtre kahve, latte, americano, mocha Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi?
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