Haberler Yaşam Haberleri Starbucks zamlı kahve fiyatları listesi yenilendi! 2022 Starbucks (filtre, americano, white chocolate mocha, cool lime, latte) kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:25

Starbucks zamlı kahve fiyatları listesi yenilendi! 2022 Starbucks (filtre, americano, white chocolate mocha, cool lime, latte) kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Starbucks kahve fiyatları araştırmaları gelen zam haberiyle beraber binlerce kahveseverin gündemine geldi. Dünyaca ünlü markanın kahvelerinde yeniden fiyat artışına gitmesi büyük tepki görürken öte yandan “Starbucks kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?” soruları da yanıt arıyor. Fiyatlarda yüzde 30’a varan bir artış yaşandığı kaydedildi. İşte 2022 Starbucks (filtre, americano, white chocolate mocha, cool lime, latte) kahve fiyatları ve detaylar...

Starbucks zamlı kahve fiyatları listesi yenilendi! 2022 Starbucks filtre, americano, white chocolate mocha, cool lime, latte kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı Starbucks kahve fiyatları araştırma konusu haline geliyor. Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve Türkiye'de de sayısız şubeye sahip Starbucks, ürünlerine uyguladığı yüzde 30'a varan fiyat artışıyla zam kervanına katıldı. Hal böyleyken özellikle en çok tercih edilen ürünleri; filtre, americano, white chocolate mocha, cool lime, latte fiyatı merak ediliyor. İşte Starbucks kahve fiyatları ve tüm detaylar...

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2022

Tall Filtre Kahve: 22 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

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Cool Lime: 37 TL

White Chocolate Mocha: 40 TL

Berry Hibiscus: 42 TL

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Starbucks zamlı kahve fiyatları listesi yenilendi! 2022 Starbucks (filtre, americano, white chocolate mocha, cool lime, latte) kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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