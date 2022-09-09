Starbucks zamlı kahve fiyatları listesi yenilendi! 2022 Starbucks (filtre, americano, white chocolate mocha, cool lime, latte) kahve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı Starbucks kahve fiyatları araştırma konusu haline geliyor. Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve Türkiye'de de sayısız şubeye sahip Starbucks, ürünlerine uyguladığı yüzde 30'a varan fiyat artışıyla zam kervanına katıldı. Hal böyleyken özellikle en çok tercih edilen ürünleri; filtre, americano, white chocolate mocha, cool lime, latte fiyatı merak ediliyor. İşte Starbucks kahve fiyatları ve tüm detaylar...