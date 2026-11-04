Stor perde modası bitiyor! Evlerde yeni perde trendi belli oldu

2026 ev dekorasyonu eğilimlerinde doğal dokular, yumuşak renkler ve daha hareketli kumaş tasarımları dikkat çekiyor. Özellikle keten görünümlü perdeler ve tül ile fon perdenin birlikte kullanıldığı modeller, klasik stor perde anlayışına alternatif arayanların radarına giriyor.
Stor perdelerin yerini hangi modeller alıyor?
2026 yılında perde tasarımlarında öne çıkan en dikkat çekici değişimlerden biri, tek katlı ve sade pencere kaplamaları yerine katmanlı perde kullanımının yaygınlaşması. İnce tül perdelerin daha kalın fon perdelerle birlikte kullanıldığı bu tasarım, gün ışığını kontrol etmeyi ve mahremiyeti sağlamayı kolaylaştırıyor.
Özellikle iç mimarların önerdiği bu uygulamada tül perde gündüz ışığı yumuşatırken fon perde akşam saatlerinde daha fazla mahremiyet sağlıyor. Böylece pencere yalnızca kapatılan bir alan olmaktan çıkıp dekorasyonun önemli bir parçasına dönüşüyor.
Keten perdeler evlere doğal bir görünüm kazandırıyor
Yeni perde trendlerinde dikkat çeken bir diğer seçenek ise keten ve keten görünümlü kumaşlar. Özellikle kırık beyaz, krem, bej ve taş renklerindeki perdeler, yaşam alanlarında daha sakin ve doğal bir atmosfer oluşturuyor.
Keten dokulu perdeler, gün ışığını tamamen kesmeden içeri süzülmesine yardımcı olan hafif kumaş seçenekleriyle öne çıkıyor. Ahşap mobilyalar, doğal renkli halılar ve sade dekorasyonlarla birlikte kullanıldığında sıcak bir görünüm sağlıyor.
2026 dekorasyon değerlendirmelerinde de doğal kumaşlar, dokulu yüzeyler ve açık renkli perdeler öne çıkan tercihler arasında yer alıyor.
Kafe perdeleri de yeniden gündemde
Özellikle mutfak pencerelerinde kullanılan kafe perdeleri de dikkat çeken tasarımlar arasında. Pencerenin yalnızca alt bölümünü kapatan bu modeller, dışarıdan görünürlüğü azaltırken gün ışığının içeri girmesine imkan tanıyor.
Kısa ve hafif kumaşlardan hazırlanan kafe perdeleri, özellikle mutfaklarda ve kahvaltı köşelerinde tercih ediliyor. Bazı tasarımlarda bu perdeler stor veya Roma perdelerle birlikte kullanılarak daha katmanlı bir görünüm oluşturuluyor.
Stor perdeler tamamen ortadan kalkıyor mu?
Stor perdelerin tamamen ortadan kalktığını söylemek doğru değil. Aksine, sade görünümü ve pratik kullanımı nedeniyle bu modeller hâlâ tercih ediliyor. Özellikle mutfak, çalışma odası ve küçük yaşam alanlarında yerden tasarruf sağlayan yapılarıyla işlevselliğini koruyor.
2026 dekorasyon değerlendirmelerinde stor ve zebra perdelerin de zamansız seçenekler arasında bulunduğu belirtiliyor. Ancak yeni tasarımlarda keten görünümlü dokular, doğal renkler ve farklı perde türlerinin birlikte kullanılması daha fazla dikkat çekiyor