Stor perde modası bitiyor! Evlerde yeni perde trendi belli oldu

Keten perdeler evlere doğal bir görünüm kazandırıyor

Yeni perde trendlerinde dikkat çeken bir diğer seçenek ise keten ve keten görünümlü kumaşlar. Özellikle kırık beyaz, krem, bej ve taş renklerindeki perdeler, yaşam alanlarında daha sakin ve doğal bir atmosfer oluşturuyor.

Keten dokulu perdeler, gün ışığını tamamen kesmeden içeri süzülmesine yardımcı olan hafif kumaş seçenekleriyle öne çıkıyor. Ahşap mobilyalar, doğal renkli halılar ve sade dekorasyonlarla birlikte kullanıldığında sıcak bir görünüm sağlıyor.

2026 dekorasyon değerlendirmelerinde de doğal kumaşlar, dokulu yüzeyler ve açık renkli perdeler öne çıkan tercihler arasında yer alıyor.