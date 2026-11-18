Ev dekorasyonunda yıllardır kullanılan stor perdelerin karşısına yeni tasarımlar çıkıyor. Özellikle salonlarda daha doğal, sıcak ve gösterişli bir görünüm isteyenler farklı perde modellerine yöneliyor. Keten dokular, katmanlı kumaşlar ve ahşap detaylar pencerelerin alışılmış görüntüsünü değiştirmeye hazırlanıyor.
Ev dekorasyonunda pencere tasarımları da değişen trendlerden nasibini alıyor. Uzun yıllardır pratik kullanımı ve sade görünümüyle tercih edilen stor perdelerin yanı sıra daha doğal ve dekoratif seçenekler ilgi görüyor. 2026 dekorasyon anlayışında özellikle kumaş dokuların, katmanlı perde sistemlerinin ve ahşap detayların öne çıktığı görülüyor.
Kumaşın yukarı doğru katlanarak toplandığı Roma perdeler, klasik stor görünümünden farklı bir alternatif sunuyor. Özellikle kumaş dokusunu ön plana çıkarmak isteyenler tarafından tercih edilebiliyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle salon ve yatak odalarında kullanılabiliyor.
Doğal görünümlü kumaşlar, 2026 pencere dekorasyonunda dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle ince tül perdelerin daha kalın fon perdelerle birlikte kullanıldığı katmanlı tasarımlar, hem dekoratif hem de işlevsel bir görünüm oluşturuyor
Doğal malzemelerin ön plana çıktığı dekorasyon anlayışında ahşap jaluziler de alternatifler arasında bulunuyor. Yatay ahşap çıtalardan oluşan bu modeller, açısı değiştirilerek içeri giren ışığın kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Özellikle ahşap mobilyalarla birlikte sıcak bir görünüm oluşturuyor.
Katlanabilir kumaş yapısıyla dikkat çeken plise perdeler, özellikle cam balkonlarda ve farklı ölçülerdeki pencerelerde kullanılabiliyor. Kompakt yapıları sayesinde pencere alanında fazla yer kaplamadan gölgeleme ve mahremiyet sağlamaya yardımcı oluyor.
Özellikle mutfaklarda farklı bir görünüm isteyenlerin değerlendirebileceği kafe perdeler, pencerenin tamamını değil genellikle alt bölümünü kapatıyor. Böylece dışarıdan görünürlüğü azaltırken üst kısımdan gün ışığının içeri girmesine imkân tanıyor
Yeni perde modellerinin ilgi görmesi, stor perdelerin kullanımının sona erdiği anlamına gelmiyor. Sade tasarımları, pratik kullanımları ve farklı ışık geçirgenliği seçenekleriyle stor perdeler hâlâ birçok yaşam alanı için uygun bir seçenek.