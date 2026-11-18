STOR PERDELERE ALTERNATİF MODELLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ev dekorasyonunda pencere tasarımları da değişen trendlerden nasibini alıyor. Uzun yıllardır pratik kullanımı ve sade görünümüyle tercih edilen stor perdelerin yanı sıra daha doğal ve dekoratif seçenekler ilgi görüyor. 2026 dekorasyon anlayışında özellikle kumaş dokuların, katmanlı perde sistemlerinin ve ahşap detayların öne çıktığı görülüyor.