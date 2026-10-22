Stor perdeleri yerinden sökmeden temizlemenin yolu: Bir bez ve birkaç damla sıvı sabun yetiyor

Stor perde düz ve geniş bir yüzeye sahip. Hava akımı toz ve kokuyu bu yüzeye taşıyor, güneş ışığı ve nem de lekeleri sabitliyor. Mutfaktaki stor yağlı buharı, banyodaki stor nemi, salondaki stor ise günlük tozu çekiyor.
İşin kötü yanı, çoğu stor perdenin yüzeyi hassas. Kumaş ince, kaplamalı olanlar ise sert ovmaya dayanıksız. Bu yüzden temizlikte kuvvet değil, doğru malzeme ve sabır önemli.
Temizlik için özel bir ürüne ihtiyacınız yok. Evde zaten bulunan şunlar yeterli:
Kuru mikrofiber bez veya tüy toz alma bezi
Elektrikli süpürge ve yumuşak fırça başlığı
Ilık su ve bulaşık deterjanı ya da sıvı sabun
İkinci bir temiz, nemli mikrofiber bez
Yapışkanlı toz alma rulosu (isteğe bağlı)
1. Storu tamamen aşağı indirin. Temizlik için düz ve tam açık bir yüzey gerekiyor. Böylece her bölgeye rahat ulaşırsınız.
2. Önce tozu alın. Kuru mikrofiber bezle ya da tüy toz bezle yukarıdan aşağıya doğru silin. Daha derin tozu almak için elektrikli süpürgenin en düşük gücünü ve yumuşak fırça başlığını kullanın. Süpürgeyi yüzeye bastırmayın, hafifçe gezdirin.
3. Sabunlu su hazırlayın. Ilık suya birkaç damla bulaşık deterjanı ya da sıvı sabun ekleyin. Köpük bol olmasın; hafif sabunlu su yeterli.
4. Bezi nemlendirin, ıslatmayın. Temiz bir bezi sabunlu suya batırıp iyice sıkın. Bez nemli olmalı, damlatmamalı. Storu yukarıdan aşağıya doğru, ovmadan, hafif hareketlerle silin.
5. Durulama ve kurutma. Başka bir temiz nemli bezle sabun izlerini alın, sonra kuru bezle hafifçe kurulayın. Storu tamamen aşağıda bırakıp kurumasını bekleyin. Nemliyken yukarı sararsanız rulo içinde koku ve küf oluşabilir.
Parmak izi ve genel kirler. Hafif sabunlu nemli bezle birkaç kez silmek çoğu zaman yeter. Ovmak yerine lekeyi yavaşça yumuşatın.
Mutfaktaki yağ lekeleri. Leke üzerine çok az bulaşık deterjanı damlatılmış nemli bezle bastırarak silin. Sonra temiz nemli bezle durulayın. Yağlı alanı çok geniş bir yüzeye yaymamaya dikkat edin.
Su damlası izleri. Storun tamamını aynı yöntemle silmek, halka şeklinde iz kalmasını önler. Sadece lekeli bölgeyi silmek daha belirgin iz bırakabilir.
Küf kokusu ve nem. Pencerenin açık olduğu, güneş almayan bir saatte storu tamamen aşağı çekip havalandırın. Küf lekesi yaygınsa kumaşa zarar vermeden temizlenmesi zor olabilir; bu durumda üretici talimatına bakın.
Zebra storlarda kumaş katmanlar halinde olduğu için tozun arasına girmesi daha kolay. Bu storlarda yumuşak fırça başlığı ve kuru bez kombinasyonu en iyisi. Islak silmeyi çok az ve dikkatli yapın, çünkü katmanlar arasına su kaçabilir.
Blackout (ışık geçirmez) storların arka yüzü genellikle kaplamalıdır. Bu kaplama ovalamaya ve ıslanmaya karşı daha hassas olabilir. Hafif nemli bezle silip hemen kurulamak güvenli yöntem.
Bambu veya ahşap görünümlü storlarda ise su yerine kuru bez ya da çok az nemli bez tercih edilmeli.
Çamaşır suyu, aseton, sert kimyasallar kullanmayın. Renk açabilir veya kumaşı bozabilir.
Storu ıslatmayın. Fazla nem lekeyi yayar, kaplamayı bozar.
Sert fırçayla ovmayın. Yüzeyde iz bırakabilir.
Çizici süngerlerle uğraşmayın. Özellikle melamin sünger (sihirli sünger) kaplamayı aşındırabilir; denemek isterseniz önce görünmeyen bir köşede deneyin.
Nemliyken storu yukarı sarmayın.