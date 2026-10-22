Stor perdeleri yerinden sökmeden temizlemenin yolu: Bir bez ve birkaç damla sıvı sabun yetiyor

Stor perdeler neden bu kadar çabuk kirleniyor?

Stor perde düz ve geniş bir yüzeye sahip. Hava akımı toz ve kokuyu bu yüzeye taşıyor, güneş ışığı ve nem de lekeleri sabitliyor. Mutfaktaki stor yağlı buharı, banyodaki stor nemi, salondaki stor ise günlük tozu çekiyor.

İşin kötü yanı, çoğu stor perdenin yüzeyi hassas. Kumaş ince, kaplamalı olanlar ise sert ovmaya dayanıksız. Bu yüzden temizlikte kuvvet değil, doğru malzeme ve sabır önemli.