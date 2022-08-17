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Giriş Tarihi: 17.8.2022 22:33 Son Güncelleme: 17.8.2022 22:33

Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır?

A- Kutup ayısı
B- Mavi balina
C- Dev panda
D- Beyaz gergedan

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Şu anda hangi türden hayatta olanların sayısı daha azdır?
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