Haberler Yaşam Haberleri Şu anda yarıştığınız ‘Kim Milyoner Olmak ister?’deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan... Milyoner sorusu!
Giriş Tarihi: 8.9.2024 21:44 Son Güncelleme: 8.9.2024 21:47

Şu anda yarıştığınız ‘Kim Milyoner Olmak ister?’deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan... Milyoner sorusu!

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Eylül günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ‘Şu anda yarıştığınız ‘Kim Milyoner Olmak ister?’deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutarak 5 milyon liralık ödülü kaanma ihtimali nedir?’ sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Şu anda yarıştığınız ‘Kim Milyoner Olmak ister?’deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan... Milyoner sorusu!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. 'Şu anda yarıştığınız 'Kim Milyoner Olmak ister?'deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutarak 5 milyon liralık ödülü kazanma ihtimali nedir? ' İşte yanıtı!

Şu anda yarıştığınız 'Kim Milyoner Olmak ister?'deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutarak 5 milyon liralık ödülü kazanma ihtimali nedir?

A-16.384'TE 1 İHTİMAL

B-262.144'TE 1 İHTİMAL

C-4.194.304'TE 1 İHTİMAL

D-67.109.864'TE 1 İHTİMAL

İŞTE YANIT: D

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Şu anda yarıştığınız ‘Kim Milyoner Olmak ister?’deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan... Milyoner sorusu!
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