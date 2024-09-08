Şu anda yarıştığınız ‘Kim Milyoner Olmak ister?’deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan... Milyoner sorusu!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. 'Şu anda yarıştığınız 'Kim Milyoner Olmak ister?'deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutarak 5 milyon liralık ödülü kazanma ihtimali nedir? ' İşte yanıtı!

Şu anda yarıştığınız 'Kim Milyoner Olmak ister?'deki hiçbir sorunun cevabını bilmeden, hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutarak 5 milyon liralık ödülü kazanma ihtimali nedir?

A-16.384'TE 1 İHTİMAL

B-262.144'TE 1 İHTİMAL

C-4.194.304'TE 1 İHTİMAL

D-67.109.864'TE 1 İHTİMAL

İŞTE YANIT: D