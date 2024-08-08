Su baskınlarına büyükşehir’den anında müdahale

Trabzon'da sağanak nedeniyle meydana gelen sel, su baskınlarına karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Belediye olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için 7/24 görev anlayışıyla sahadayız. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi sayesinde yaşanan sel ve su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirdik" Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı il merkezi ve 18 ilçede alarm durumuna geçti. Ekipler tarafından şiddetli yağıştan en fazla etkilenen Ortahisar, Of, Arsin ve Yomra ilçeleri başta olmak üzere şehir genelinde yoğun yağışın yol açtığı sorunlara 6'sı vidanjör, 6'sı faun olmak üzere 32 iş makinesiyle müdahale edildi. Ekipler, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katına basan suyu da tahliye etti. Ayrıca devlet sahil yolu, Hacıkasım mevkii ve diğer bölgelerden gelen çağrıları da değerlendiren belediye ekipleri, mahsur kalan bir kişiyi kurtarırken gerekli tüm tedbirleri aldı. Öte yandan, Rize'de de sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Yolda mahsur kalan bir otomobil ise yoldan geçen sürücüler tarafından yardımla çıkarıldı. Fırtına Köprüsü Kavşağında göle dönen karayolunda su birikintisinde mahsur kalan bir otomobili yoldan geçen diğer sürücüler iterek sudan çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle tıkanan mazgallar açıldı, yollarda biriken suyu tahliye edildi.