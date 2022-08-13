Haberler Yaşam Haberleri Su böreği tarifi: MasterChef su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 01:39 Son Güncelleme: 13.8.2022 01:39

Su böreği tarifi: MasterChef su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde jüri şefler tarafından Su böreği yapılması istendi. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyerek Su böreği tarifi ile ilgili bilgileri su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Su böreği tarifi: MasterChef su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Su böreği tarifi" MasterChef yarışmasında gündeme gelmesi sonrasında yarışmayı izleyenler tarafından merak edilerek su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SU BÖREĞİ MALZEMELER

  • 700 gram un
  • 7 adet yumurta
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çorba kaşığı süt
  • 1 çay bardağı sıvıyağ + 1 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 250 gram tereyağı
  • Tuz

İçine:

  • 400 gram beyaz peynir
  • 1 demet maydanoz

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve sıvıyağ hariç, hamur malzemesini yoğurun. Üzerine nemli bez örtün ve 30 dakika dinlendirin. 10 parçaya bölün. Oklavayla ince yufkalar açın. Yufkaları açarken un veya nişasta kullanırsanız çok daha kolay incelir. Büyük bir tencereye bol su koyup, iki çorba kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı sıvıyağ ile suyu kaynatın. 250 gram tereyağını eritin, 1 çay bardağı sıvıyağ ile karıştırın. İç malzeme için peyniri rendeleyin, ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Tercihen yuvarlak olan fırın tepsinizi yağlayın, en alt kata kuru bir yufka serin. Üzerine 3 çorba kaşığı yağ gezdirin. Sonra 4 yufka alıp her biri için şu işlemi tekrarlayın: Kaynayan suya yufkayı katlanmayacak şekilde dikkatlice koyun. Aşağı yukarı 1 dakika, yufka kaynayan suyun üzerinde balonlaşana kadar haşlayın. Süzgeçle alıp soğuk suya atın. Suyunu süzdürmek için kuru bir bezin üzerine koyun. Suyunu süzer süzmez, üzerine üç çorba kaşığı yağ koyarak tepsiye yerleştirin. Bu aşamada beş yufkayı yerleştirmiş olmalısınız. Beşinci katın üzerine iç malzemesini koyduktan sonra üzerine bir kuru yufka koyun ve yağlayın. Yukarıdaki haşlama ve yağlama işlemini kalan 4 yufkanın üçü için tekrar ederek kuru katın üzerine yerleştirin. En üste tekrar kuru bir yufka koyun ve kalan yağı üzerine sürün. Pişmeye bırakın.

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Su böreği tarifi: MasterChef su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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