Su faturası şok etti

Oyuncu Bahar Şahin, evine gelen 5 bin 645 TL'lik su faturasına isyan etti. "Zalim İstanbul", "O Hayat Benim", "Gülümse Kaderine" ve "Tetikçinin Oğlu" gibi bir çok dizi filmde yer alan genç oyuncu, sosyal medya hesabı X'te bir kullanıcının, "Su parası geçen aya göre nasıl 4 kat fazla gelir" paylaşımını görünce kendi su faturasını incelemek istedi. Faturasındaki rakamı görmesinin ardından şoka uğrayan Şahin, yaşanan bu durumla ilgili sessiz kalmayarak İSKİ'ye tepki gösterdi. Instagram hesabından faturasını paylaşan oyuncu,"Hala şoktayım neden böyle oldu şimdi?" diyerek İSKİ Genel Müdürlüğü'nü etiketledi ve bir açıklama talebinde bulundu.Şahin, "Ben su faturamın neden bu kadar çok geldiğini anlamadım. Birileri benim suyuma kaçak bağlan dıysa gelsin, konuşalım. Çünkü ben bu faturayı ödeyemem" ifadelerini kullandı.