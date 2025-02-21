Müminlerin, dünya nimetlerinden faydalanırken ölçülü olmaları ve Allah'a (cc.) şükretmeleri gerekir. Ahiret hayatını unutmadan yaşamaları onların hayrınadır. Bu dengeyi koruyarak, hem dünya hem de ahiret saadeti için çalışılması gerekir. Tüm nimetlerin gelip geçici olduğunu anlamayı sağladığı için Şuara Suresi 146-147-148-149. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı muhakkak okunmalıdır.

Şuara Suresi 146-147-148-149. Ayet Okunuşu



146. Ayet: E tutrakune fi ma hahuna aminin.

147. Ayet: Fi cennatin ve uyun.

148. Ayet: Ve zuruın ve nahlin tal'uha hedim.

149. Ayet: Ve tenhıtune minel cibali buyuten farihin.

Bu ayetlerde, dünya malına fazla güvenilmemesi, Allah'ın (cc.) dilediği takdirde dilediğinin elinden çekip alabileceği belirtilir.

Şuara Suresi 146-147-148-149. Ayet Arapça Yazılışı

Yüce yaratıcı Allah'ın (cc.) kelamı olan Kur'an'ı okumak, manevi olarak derecenin yükselmesine vesile olur. Şuara Suresi 146-147-148-149. ayetin Arapça yazılışı ise şöyle gösterilir:



Şuara Suresi'nin 146-147-148-149. ayetinin Arapça yazılışı verilen bu metinde, insanoğlu için güzel mesajlar bulunmaktadır.

Şuara Suresi 146-147-148-149. Ayet Türkçe Anlamı

Şuara Suresi'nin 146-147-148-149. ayet Türkçe meali ve açıklaması ise şöyle:

(146-149) "Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz?"