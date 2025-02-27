Kur'an, birçok toplumun gerçeğe karşı nasıl bir tutum sergilediğini gözler önüne serer. Şuara Suresi, insanların hakikat karşısında gösterdiği dirençleri, önyargıları ve yanılgılarını anlatan surelerden biridir. Bu surede, bazı insanların kendilerine verilen fırsatları görmezden geldiği, hakikatle yüzleşmek yerine onu sürekli ertelediği anlatılır. Şuara Suresi 201-202-203. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakikati inkâr edenlerin ilahi azapla karşılaşacaklarını vurgular.

Şuara Suresi 201-202-203. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 201-202-203. Ayet Okunuşu

201. Ayet: La yü'minune bihı hatta yeravül azabel elım

202. Ayet: Fe ye'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun

203. Ayet: Fe yekul hel nahnü münzarun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 201-202-203. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

201-203. Ayet: Onlar, farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de, "Bize mühlet verilmez mi?" demedikçe, ona inanmazlar.