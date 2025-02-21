Şuara Suresi, peygamberlerin tevhid mücadelesini anlatarak, insanlara Allah'ın birliğini ve O'na kulluk etmenin önemini hatırlatır. Şuara Suresi'nin bu ayetleri de Allah'ın her an gözetleyici olduğu vurgulanarak, O'nun rahmetine ve kudretine sığınmanın en doğru yol olduğu belirtilir. Bu ayetler, İslam davetinin şefkat ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini gösteren önemli mesajlar taşımaktadır. Şuara Suresi 216-217-218-219. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere bunları anlatmaktadır.

Şuara Suresi 216-217-218-219. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 216-217-218-219. Ayet Arapça Okunuşu

216. Ayet: Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta'melun

217. Ayet: Ve tevekkel alel azızir rahıym

218. Ayet: Ellezı yerake hıyne tekum

219. Ayet: Ve tekallübeke fis sacidın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 216-217-218-219. Ayet Arapça Türkçe Anlamı ve Meali

216. Ayet: Eğer sana karşı gelirlerse, "Şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım" de.

217, 218, 219. Ayet: Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et.