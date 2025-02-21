Şuara Suresi, peygamberlerin tevhid mücadelesini anlatarak, insanlara Allah'ın birliğini ve O'na kulluk etmenin önemini hatırlatır. Şuara Suresi'nin bu ayetleri de Allah'ın her an gözetleyici olduğu vurgulanarak, O'nun rahmetine ve kudretine sığınmanın en doğru yol olduğu belirtilir. Bu ayetler, İslam davetinin şefkat ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini gösteren önemli mesajlar taşımaktadır. Şuara Suresi 216-217-218-219. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere bunları anlatmaktadır.
216. Ayet: Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta'melun
217. Ayet: Ve tevekkel alel azızir rahıym
218. Ayet: Ellezı yerake hıyne tekum
219. Ayet: Ve tekallübeke fis sacidın
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
216. Ayet: Eğer sana karşı gelirlerse, "Şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım" de.
217, 218, 219. Ayet: Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et.